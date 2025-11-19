PGA ザ・RSMクラシックの日程・放送予定・視聴方法

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、11月20日(木)から11月22日(日)にかけて『PGA ザ・RSMクラシック』が開催される。

本記事では、2025年ザ・RSMクラシックの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ザ・RSMクラシック2025｜開催日程

ザ・RSMクラシックは、日本時間11月21日(金)から4日間にわたってシーアイランドゴルフクラブ (ジョージア州)で開催。日本人選手としては、 松山英樹らが出場予定だ。

日程 ラウンド 11/20(木) 1日目 11/21(金) 2日目 11/22(土) 3日目 11/23(日) 最終日

ザ・RSMクラシック｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料体験) 【11/20(木)】22:00～(LIVE)

【11/21(金)】22:00～(LIVE)

【11/23(日)】3:00～（LIVE）

【11/24(月)】3:00～（LIVE） ネット ゴルフネットワーク 【11/21(金)】2:00～5:00(LIVE)

【11/22(土)】2:00～5:00（LIVE）

【11/23(日)】3:00～6:00（LIVE）

【11/24(月)】3:00～6:00（LIVE） CS放送 BS10 【11/23(日)】6:00～8:30（LIVE）

【11/24(月)】6:00～8:30（LIVE） BS放送

ザ・RSMクラシック2025｜視聴方法

PGAツアーのザ・RSMクラシックは、『U-NEXT』で配信される。

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXT

U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。

これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

JLPGAツアー（国内女子ツアー、3月6日開幕）※1

JLPGAステップ・アップ・ツアー（3月20日開幕）

マスターズ（4月10日開幕）

全米プロ選手権（5月15日開幕）

全米オープン（6月12日開幕）

全英オープン（7月17日開幕）

PGAツアー（開催中）※2

DP Worldツアー（開催中）

アジアンツアー（開催中）

全米女子オープン（5月29日開幕）

全英女子オープン（7月31日開幕）

欧州女子ツアー（開催中）

TGL（開催中）

※1：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外

※2：放送局による配信パックあり

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください