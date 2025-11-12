PGA バターフィールド バミューダ選手権の日程・放送予定・視聴方法

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、11月13日(木)から11月16日(日)にかけて『バターフィールド バミューダ選手権』が開催される。
本記事では、2025年バターフィールド バミューダ選手権の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
バターフィールド バミューダ選手権2025｜開催日程
バターフィールド バミューダ選手権は、日本時間11月14日(金)から4日間にわたってエルカルドナル at ディアマンテ (メキシコ)で開催。日本人選手としては、
|日程
|ラウンド
|11/13(木)
|1日目
|11/14(金)
|2日目
|11/15(土)
|3日目
|11/16(日)
|最終日
バターフィールド バミューダ選手権｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
(31日間無料体験)
|【11/14(金)】1:30～(LIVE)
【11/15(土)】1:30～、23:30～(LIVE)
【11/16(日)】23:30～(LIVE)
|ネット
|ゴルフネットワーク
|【11/14(金)】3:00～6:00(LIVE)
【11/15(土)】3:00～6:00（LIVE）
【11/16(日)】1:30～5:99（LIVE）
【11/17(月)】1:00～5:00（LIVE）
|CS放送
|BS10
|【11/16(日)】5:00～7:30（LIVE）
【11/17(月)】5:00～7:30（LIVE）
|BS放送
バターフィールド バミューダ選手権2025｜視聴方法
PGAツアーのバターフィールド バミューダ選手権は、『U-NEXT』で配信される。
U-NEXTは31日間無料トライアルあり！
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実U-NEXT
U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。
これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー
- JLPGAツアー（国内女子ツアー、3月6日開幕）※1
- JLPGAステップ・アップ・ツアー（3月20日開幕）
- マスターズ（4月10日開幕）
- 全米プロ選手権（5月15日開幕）
- 全米オープン（6月12日開幕）
- 全英オープン（7月17日開幕）
- PGAツアー（開催中）※2
- DP Worldツアー（開催中）
- アジアンツアー（開催中）
- 全米女子オープン（5月29日開幕）
- 全英女子オープン（7月31日開幕）
- 欧州女子ツアー（開催中）
- TGL（開催中）
※1：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外
※2：放送局による配信パックあり
