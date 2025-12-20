このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【バレー世界クラブ選手権】大阪ブルテオン&ペルージャ戦をFODで全試合配信！1/6まで視聴料割引
Yuta Tokuma

【12月21日】ペルージャvsヴォレイ・レナタのテレビ放送・ネット配信予定｜バレーボール世界クラブ選手権2025準決勝

【石川祐希ら出場予定】FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025、ペルージャvsヴォレイ・レナタの地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

1FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権が開幕。

石川祐希の所属のペルージャ戦、大阪ブルテオン戦をFODで全試合ライブ配信。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」が開催中。日本代表・石川祐希所属のペルージャ(イタリア)は12月21日、ヴォレイ・レナタ(ブラジル)と準決勝で対戦する。

本記事では、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」ペルージャvsヴォレイ・レナタの視聴方法を紹介する。

ペルージャvsヴォレイ・レナタ｜試合日時

  • 大会：FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025・準決勝
  • 日時：日本時間2025年12月21日(日)6:30開始
  • カード：ペルージャvsヴォレイ・レナタ
  • 開催地：ギリェルメ・パラエンセ・アリーナ（ブラジル・ベレン）

ペルージャvsヴォレイ・レナタ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程対戦カード放送配信
12/21(日)6:30ペルージャvsヴォレイ・レナタ
  • フジテレビNEXT

FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025｜視聴方法

CSフジテレビONE/NEXT、ネット配信FODでは、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」の大阪ブルテオンとペルージャ（石川祐希所属）の全試合を生中継・ライブ配信する。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

現在FODでは月額1320円（税込）が、最初の1ヶ月間200円（税込）となるキャンペーンを実施している。「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」はもちろん、FODで配信されているコンテンツを期間限定特別価格で楽しむことができる。

■キャンペーン概要

  • 月額：1,320円→200円（税込／登録後最初の1ヶ月間）
  • 期間：2025年12月8日11:00～2026年1月6日17:59

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

