【バレー世界クラブ選手権】大阪ブルテオン&ペルージャ戦をFODで全試合配信！1/6まで視聴料割引
【12月18日】ペルージャvsクルゼイロのテレビ放送・ネット配信予定｜バレーボール世界クラブ選手権2025

FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025、ペルージャvsクルゼイロの地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」が開催中。日本代表・石川祐希所属のペルージャ(イタリア)は日本時間12月18日、クルゼイロ(ブラジル)とグループステージ3戦目で対戦する。

本記事では、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」ペルージャvsクルゼイロの視聴方法を紹介する。

ペルージャvsクルゼイロ｜試合日時

  • 大会：FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025・グループB
  • 日時：日本時間2025年12月18日(木)22:00開始
  • カード：ペルージャvsクルゼイロ
  • 開催地：ギリェルメ・パラエンセ・アリーナ（ブラジル・ベレン）

ペルージャvsクルゼイロ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程対戦カード放送配信
12/18()22:00ペルージャvsクルゼイロー
  • フジテレビNEXT

FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025｜視聴方法

初月200円のキャンペーン中！

fod amazon

CSフジテレビONE/NEXT、ネット配信FODでは、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」の大阪ブルテオンとペルージャ（石川祐希所属）の全試合を生中継・ライブ配信する。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

現在FODでは月額1320円（税込）が、最初の1ヶ月間200円（税込）となるキャンペーンを実施している。「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」はもちろん、FODで配信されているコンテンツを期間限定特別価格で楽しむことができる。

■キャンペーン概要

  • 月額：1,320円→200円（税込／登録後最初の1ヶ月間）
  • 期間：2025年12月8日11:00～2026年1月6日17:59

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

