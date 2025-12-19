Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOMEの視聴方法

12月20日（土）と21日（日）にPerfumeの最新ライブ"ネビュラロマンス"より、Episode 1 アリーナ公演とEpisode TOKYO DOME 東京ドーム公演の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』の配信情報や視聴方法を紹介する。

『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』｜概要

Perfumeの結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 "ネビュラロマンス" Episode 1」と、その締めくくりとなる「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」。12月20日（土）と21日（日）にU-NEXTにて2夜連続で独占ライブ配信されることが決まった。

「Perfume 10th Tour ZOZ5 "ネビュラロマンス" Episode 1」は、初のコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』を携え、全国11都市23公演を敢行。観る者をまるでSF巨編のような世界へと誘い、全国のファンを魅了した。「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」では「Episode 1」公演と繋がる演出を随所に散りばめ、往年の名曲から最新楽曲まで、Perfumeの25年間の歩みを余すところなく披露した。

『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』｜ネット配信予定

『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』はU-NEXTで見放題配信される。

配信概要

『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』 は『U-NEXT』で生配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。