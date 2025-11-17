19歳でプロサッカーを離れた元マン・C選手。きっかけはペップの元での厳しい練習「あまり楽しい経験ではなかった」

かつてマンチェスター・シティでプレーしたハン・ウィルホフト＝キングはジョゼップ・グアルディオラ監督のトレーニングがサッカーを辞めるきっかけになったと明かしている。『テレグラフ』が伝えた。

ウィルホフト＝キングがわずか19歳でサッカー界を去るという決断は人々に衝撃を与えた。このミッドフィールダーは、トッテナム・ホットスパーのアカデミーで10年以上を過ごし、2024年にマンチェスター・シティのU-21チームに加入。イングランド代表ユース代表として出場機会を得て、世界トップクラスの選手たちと共にプレーしてきたにもかかわらず、彼は最高レベルで活躍するために必要な一貫したリズムを見つけることができなかった。ウィルホフト＝キングはグアルディオラ監督の下でのファーストチームの練習を振り返り、こう語った。

「トッテナムは良いチームだが、マンチェスター・シティは別格だ。デ・ブライネ、ハーランド…彼らは世界最高の選手だ。だが、彼らも普通の人間だということに気づく。ちょっとした冗談を言い合ったり、お互いのミスを指摘し合ったりする。そしてペップを見ていると…彼は本当に生き生きしている。彼がもたらすエネルギー、身振り、声の張り上げ。実に素晴らしい」

「それから…幻滅したとは言わないが、気づいたんだ。不思議なことに、トップチームでのトレーニングは誰も本当に楽しみにしていないものになってしまった。だって、ただプレッシャーをかけられるだけだったから。30分、いや60分も犬のようにボールを追いかけ続けるんだ。あまり楽しい経験ではなかった。特にデ・ブライネやギュンドアン、フォーデンにプレッシャーをかけようとする時は。彼らに近づくこともできないので、やりたくないという気持ちがスター選手への憧れを上回ってしまうんだ」

若きプロ選手として日々の現実に嫌気がさした経緯についてこう付け加えた。

「楽しくなかった。何が原因だったのかは分からないが、環境のせいかもしれない。それに、退屈することもよくある。練習して家に帰っても、特に何もしていなかった」

プロサッカー界を離れ、オックスフォード大学で学んでいるウィルホフト＝キングは「サッカーは大好きだったけど、もっと何かできるはずだと感じていた。1日の何時間も無駄にしていたようだ。何か違うものが必要だったし、オックスフォードは私を刺激してくれた。オックスフォードの人々も。それが理由だと思う」と説明している。