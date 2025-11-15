バルセロナのMFペドリが他チームで評価している選手について明かした。

YouTubeチャンネル『xBuyer』に出演したペドリ。バルセロナに選手を加えることができるとしたらどの選手と契約するかと問われ、「僕が最も感銘を受けた選手はムシアラだ。彼は本当に素晴らしい選手だ」と答えた。

ペドリとムシアラはほぼ同時にヨーロッパの舞台に登場し、両選手とも2020年にトップチームでブレイクを果たした。ペドリはラス・パルマスからバルセロナに移籍し、すぐにトップレベルのサッカーに適応したが、ムシアラはチェルシーから移籍後、バイエルンのユースシステムで急速に成長した。

彼らの台頭も同様に急速だった。ペドリは2020-21シーズン、主要大会のレギュラーとして出場し、バルセロナで最も影響力のある若手ミッドフィルダーの地位を確立。ムシアラは2021-22シーズンにブレイクし、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでコンスタントに出場時間を確保し、決定的な貢献を果たし、バイエルンの次世代の主力攻撃選手としての地位を確立した。

それ以来、二人はそれぞれのチームのアイデンティティの中核を担う存在となった。ペドリはポジショニングのインテリジェンス、冷静さ、そして試合のリズムをコントロールする能力でバルセロナの中盤を支えている。一方、ムシアラはドリブルと加速力で相手を翻弄し、得点チャンスを作り出すことで、バイエルンに爆発的な力を与えている。

ペドリは2025年までに約200試合に出場、28ゴール・23アシストを記録し、プレイメーカー兼オーガナイザーとしての影響力を証明した。一方、ムシアラは約200試合に出場、64ゴール・39アシストを記録し、より直接的な攻撃力と高い得点力を持つ選手として確固たる地位を築いている。

またペドリは、バルセロナで注目している選手には17歳のMFドロ・フェルナンデスを挙げ、「一番好きなのはドロだ。彼はとても優秀で、クオリティーが高く、何をするにも苦労していないようだ」と明かしている。