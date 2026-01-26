Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoニューカッスル
PSGvsニューカッスルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月29日】パリ・サンジェルマンvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【CL放送予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第8節、パリ・サンジェルマン対ニューカッスル・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。パリ・サンジェルマンとニューカッスル・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsニューカッスルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のパリ・サンジェルマンvsニューカッスルは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs ニューカッスル・ユナイテッド
  • 会場：パルク・デ・プランス

PSGvsニューカッスルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsニューカッスルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

PSGvsニューカッスル チーム情報

パリ・サンジェルマン vs ニューカッスル 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestNEW
30
リュカ・シュヴァリエ
6
イリア・ザバルニー
51
ウィリアム・パチョ
4
ルーカス・ベラウド
5
マルキーニョス
17
ヴィティーニャ
24
セニー・マユル
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
14
デジレ・ドゥエ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
10
ウスマン・デンベレ
1
ニック・ポープ
4
スフェン・ボットマン
12
マリック・チャウ
2
キーラン・トリッピアー
3
ルイス・ホール
8
サンドロ・トナーリ
67
ルイス・マイリー
28
ジョセフ・ウィロック
10
アンソニー・ゴードン
9
ヨアネ・ウィッサ
11
ハーヴィー・バーンズ

4-3-3

NEWAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

NEW
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 2 試合

NEW

0

勝利

1

Draw

1

Win

2

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
2/2

順位表

0