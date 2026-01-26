2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。パリ・サンジェルマンとニューカッスル・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsニューカッスルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のパリ・サンジェルマンvsニューカッスルは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節

日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間

カード：パリ・サンジェルマン vs ニューカッスル・ユナイテッド

会場：パルク・デ・プランス

PSGvsニューカッスルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsニューカッスルの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

PSGvsニューカッスル チーム情報

成績

両チームの対戦成績

PSG 直近の 2 試合 NEW 0 勝利 1 Draw 1 Win パリ・サンジェルマン 1 - 1 ニューカッスル

ニューカッスル 4 - 1 パリ・サンジェルマン 2 得点 5 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 2/2

順位表