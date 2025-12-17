日本時間2025年12月18日(木)に行われる2025シーズンのFIFAインターコンチネンタルカップ決勝で、パリ・サンジェルマンとフラメンゴが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsフラメンゴの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsフラメンゴ｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsフラメンゴは、日本時間12月18日(木)にカタールのライヤーンにある、アフメド・ビン＝アリー・スタジアムで開催される。

大会：2025 インターコンチネンタルカップ 決勝

日時：2025年12月18日(木) 2:00キックオフ／日本時間

対戦：パリ・サンジェルマン vs フラメンゴ

会場：アフメド・ビン＝アリー・スタジアム

PSGvsフラメンゴ｜放送・配信予定

インターコンチネンタルカップ決勝のパリサンジェルマンvsフラメンゴは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsフラメンゴのおすすめ視聴方法

2025シーズンのFIFAインターコンチネンタルカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

PSGvsフラメンゴ チーム情報

パリ・サンジェルマン vs フラメンゴ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ルイス・エンリケ 予想スタメン 控え選手 マネージャー フィリペ・ルイス

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表

