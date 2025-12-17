このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FIFA Intercontinental Cup
team-logoパリ・サンジェルマン
Ahmed bin Ali Stadium
team-logoフラメンゴ
【12月18日】パリ・サンジェルマンvsフラメンゴのテレビ放送・ネット配信予定｜インターコンチネンタルカップ決勝

インターコンチネンタルカップ2025決勝、パリ・サンジェルマン対フラメンゴのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月18日(木)に行われる2025シーズンのFIFAインターコンチネンタルカップ決勝で、パリ・サンジェルマンとフラメンゴが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsフラメンゴの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

PSGvsフラメンゴ｜試合日程・キックオフ時間

パリ・サンジェルマンvsフラメンゴは、日本時間12月18日(木)にカタールのライヤーンにある、アフメド・ビン＝アリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 インターコンチネンタルカップ 決勝
  • 日時：2025年12月18日(木) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：パリ・サンジェルマン vs フラメンゴ
  • 会場：アフメド・ビン＝アリー・スタジアム

PSGvsフラメンゴ｜放送・配信予定

インターコンチネンタルカップ決勝のパリサンジェルマンvsフラメンゴは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

PSGvsフラメンゴのおすすめ視聴方法

2025シーズンのFIFAインターコンチネンタルカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

PSGvsフラメンゴ チーム情報

パリ・サンジェルマン vs フラメンゴ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フィリペ・ルイス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

FLA
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

nd)

