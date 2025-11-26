パフォスDFダヴィド・ルイスがCL史上2番目の最年長得点者に…モナコ戦で豪快ヘディング弾

パフォスのダヴィド・ルイスがチャンピオンズリーグ（CL）史上2番目の最年長得点者となった。

26日に行われたCLリーグフェーズ第5節でパフォスはホームでモナコと対戦。開始早々に南野拓実の得点でモナコが先制したが、18分にルイスがCKを頭で叩き込んで同点に。25分にはモナコが相手のミスから勝ち越すも、試合終盤にパフォスが幸運な形からオウンゴールで再び得点を挙げ、試合は2-2のドローで終わった。

CLを主催する欧州サッカー連盟（UEFA）によると、この試合で得点を記録した38歳218日のルイスは40歳290日でゴールを挙げた当時ポルトに在籍したペペに次ぐ大会史上2番目の最年長得点者なった。

今シーズンからパフォスでプレーするルイスは、試合後に「僕のチームメイトたちがチャンピオンズリーグでの僕の最後の得点を思い出させてくれた。あれは（2017年チェルシー時代の）ローマ戦だった。ずいぶんと前のことだけど、ゴールを決めることは今でも最高だ」とコメントした。

CL史上最年長得点者トップ5は以下の通り。

1位：ペペ（ポルト）40歳290日

2位：ダヴィド・ルイス（パフォス）38歳218日

3位：フランチェスコ・トッティ（ローマ）38歳59日

4位：ライアン・ギグス（マンチェスター・ユナイテッド）37歳289日

5位：セルヒオ・ラモス（セビージャ）37歳257日