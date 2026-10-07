パ・リーグCS2026のテレビ放送・配信まとめ！全試合を網羅して見る方法

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026年のパ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)が開催され、日本シリーズ進出を懸けた戦いが繰り広げられる。

本記事では、パ・リーグCS2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

パ・リーグCS2026の出場チーム

2026年の「2026 パーソル クライマックスシリーズ パ」には、レギュラーシーズン上位3球団が出場する。

1位の福岡ソフトバンクホークスはファイナルステージから登場し、2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズがファーストステージで対戦する。

順位 チーム 成績 CS出場ステージ 1位 福岡ソフトバンクホークス 91勝48敗3分 ファイナルステージ 2位 埼玉西武ライオンズ 77勝60敗4分 ファーストステージ 3位 北海道日本ハムファイターズ 78勝62敗3分 ファーストステージ

パ・リーグCS2026 ファーストステージの日程

ファーストステージは、レギュラーシーズン2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズが対戦する。

全3試合制で行われ、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出。試合はすべて2位・西武の本拠地であるベルーナドームで開催される。

試合 日程 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第2戦 10月11日(日) 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 予備日 10月13日(火) - ベルーナドーム

パ・リーグCS2026 ファイナルステージの日程

ファイナルステージでは、レギュラーシーズン1位の福岡ソフトバンクホークスとファーストステージ勝者が対戦する。

会場はみずほPayPayドーム福岡。2026年の新ルールにより、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制で実施される。

アドバンテージを含めて先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。

試合 日程 対戦カード 会場 第1戦 10月14日(水) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第2戦 10月15日(木) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第3戦 10月16日(金) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月17日(土) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月18日(日) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10月19日(月) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 第7戦 10月20日(火) ソフトバンク vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 予備日 10月21日(水) - みずほPayPayドーム福岡

2026年はソフトバンクに2勝のアドバンテージ

2026年からは、1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上離れている場合などに、ファイナルステージのアドバンテージが2勝となる新ルールが適用される。

今季は1位のソフトバンクが2位以下に10ゲーム差以上をつけてレギュラーシーズンを終えたため、2勝のアドバンテージが適用される。

パ・リーグCS2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

ファーストステージの放送・配信予定

2026年のパ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)は、テレビ放送やネット配信で視聴できる予定となっている。

ファーストステージ「西武 vs 日本ハム」は、DAZNで第1戦から第3戦までライブ配信予定。また、パーソル パ・リーグTVでもパ・リーグCSの配信が予定されている。

サービス 視聴方法 配信・放送対象 DAZN ネット配信 パ・リーグCS ファーストステージ第1戦～第3戦 パーソル パ・リーグTV ネット配信 パ・リーグCS テレビ放送 地上波・BS・CSなど 詳細は各局の放送予定を確認

ファイナルステージの放送・配信予定

ファイナルステージは、福岡ソフトバンクホークスとファーストステージ勝者が10月14日(水)から対戦する。

DAZNでは、ファーストステージに続いてファイナルステージも含むパ・リーグCS全試合をライブ配信予定。

また、パーソル パ・リーグTVでもパ・リーグCSが配信されるため、スマートフォンやPCから視聴できる。

サービス 視聴方法 ファイナルステージ DAZN ネット配信 全試合ライブ配信 パーソル パ・リーグTV ネット配信 配信予定 テレビ放送 地上波・BS・CSなど 各局の最新番組表を確認

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