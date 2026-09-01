クライマックスシリーズ2026のチケット販売情報は？発売日・購入方法まとめ

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)からスタートする。

本記事では、クライマックスシリーズ2026のチケット販売情報を紹介する。

クライマックスシリーズの日程は？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、セ・リーグ、パ・リーグともに10月10日(土)からスタートする。

ファーストステージは、レギュラーシーズン2位と3位の球団が対戦し、2位球団の本拠地で最大3試合を実施。先に2勝したチームがファイナルステージへ進出する。

ファイナルステージは10月14日(水)から、各リーグ1位球団の本拠地で開催。通常は1位球団に1勝のアドバンテージが与えられる最大6試合制だが、2026年からは一定条件を満たした場合に2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制となる新ルールが導入される。

ステージ 試合 日程 ファーストステージ 第1戦 10月10日(土) ファーストステージ 第2戦 10月11日(日) ファーストステージ 第3戦 10月12日(月・祝) ファーストステージ 予備日 10月13日(火) ファイナルステージ 第1戦 10月14日(水) ファイナルステージ 第2戦 10月15日(木) ファイナルステージ 第3戦 10月16日(金) ファイナルステージ 第4戦 10月17日(土) ファイナルステージ 第5戦 10月18日(日) ファイナルステージ 第6戦 10月19日(月) ファイナルステージ 第7戦(※) 10月20日(火) ファイナルステージ 予備日 10月21日(水)

※ファイナルステージは通常、1位球団に1勝のアドバンテージが与えられる最大6試合制。1位球団とファーストステージ勝者のゲーム差が10ゲーム以上、またはファーストステージ勝者のレギュラーシーズン勝率が5割未満の場合は、1位球団に2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制となる。

クライマックスシリーズの出場チーム・組み合わせは？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)には、セ・リーグ、パ・リーグともにレギュラーシーズン上位3球団が出場する。最終的な出場チームと対戦カードはレギュラーシーズンの順位によって決定される。

8月30日前後の暫定順位では、パ・リーグは福岡ソフトバンクホークスが首位、埼玉西武ライオンズが2位、北海道日本ハムファイターズが3位。この順位のままシーズンを終えた場合、ファーストステージは西武と日本ハム、ファイナルステージではソフトバンクがその勝者と対戦する。

セ・リーグは阪神タイガースが首位、読売ジャイアンツが2位、横浜DeNAベイスターズが3位につけている。このまま順位が確定すれば、ファーストステージは巨人vsDeNA、勝者がファイナルステージで阪神と日本シリーズ進出を争うことになる。

なお、2026年からはファーストステージ突破球団が「リーグ1位と10ゲーム差以上」または「レギュラーシーズン勝率5割未満」のいずれかに該当した場合、ファイナルステージで1位球団に2勝のアドバンテージが与えられる新ルールが導入されている。

リーグ ステージ 暫定組み合わせ 開催地 パ・リーグ ファーストステージ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ ベルーナドーム パ・リーグ ファイナルステージ 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 みずほPayPayドーム福岡 セ・リーグ ファーストステージ 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 東京ドーム セ・リーグ ファイナルステージ 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場

※組み合わせは2026年8月30日前後の暫定順位をもとにしたもの。CS出場球団はレギュラーシーズンの最終順位によって正式に決定される。

クライマックスシリーズのチケット販売情報は？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)のチケット販売は、レギュラーシーズンの順位争いが佳境に入る8月下旬から一部球団でスタートしている。

パ・リーグでは、福岡ソフトバンクホークス主催試合の先行抽選販売がすでに開始。クラブホークス会員、タカポイント会員を対象に、8月29日(土)10:00から8月31日(月)23:30まで「タカチケット」で申し込みを受け付けている。二次抽選販売は9月5日(土)10:00から実施予定だ。

一方、セ・リーグでは読売ジャイアンツ主催試合などの販売概要は現時点で未発表。例年は9月中旬から下旬にファンクラブ先行や各種プレイガイドの抽選受付が始まり、10月上旬に一般販売へ移るケースが多い。

CSチケットは、年間シート契約者向け優先販売、ファンクラブ先行、一般販売、公式リセールなど複数の購入方法が用意される。販売期間が短く、人気カードは早期に完売する可能性もあるため、応援する球団の公式サイトで最新スケジュールを確認しておきたい。

球団・販売方法 販売状況・受付期間 備考 福岡ソフトバンクホークス 先行抽選 8月29日(土)10:00～8月31日(月)23:30 クラブホークス会員・タカポイント会員対象 福岡ソフトバンクホークス 二次抽選 9月5日(土)10:00～ 詳細は球団発表を確認 読売ジャイアンツ 未発表 例年は9月中旬～下旬に先行販売開始 ファンクラブ先行 球団ごとに異なる 一般販売前に抽選・先行販売を実施するケースが多い 一般販売 9月下旬～10月上旬が中心 先着販売となる場合が多い 公式リセール 販売後～試合直前 球団公認サービスで出品チケットを購入可能

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどでは、大型公演のチケットが取り扱われるケースもある。

出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望する公演や価格などの条件を提示する方法もある。ただし、利用する際はチケットの販売条件や価格を十分に確認したい。

利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が不正転売と定義されている。

また、入場時に購入者や入場資格者の氏名確認が行われる公演では、条件を満たすチケットの転売や転売目的での取得が禁止対象となる場合がある。公式価格を大きく上回る出品には特に注意が必要だ。

チケジャムでリクエストする場合の流れ