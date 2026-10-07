【2026最新】セ・リーグCS中継の視聴方法まとめ！地上波・無料ネット配信

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)が開催される。

本記事では、セ・リーグCS2026のテレビ放送、ネット配信、無料視聴方法について紹介する。

セ・リーグCS2026の出場チームは？

2026年の「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」には、レギュラーシーズン上位3球団が出場する。

優勝した阪神タイガースがファイナルステージから登場し、2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズがファーストステージで対戦する。

順位 チーム CS出場ステージ 1位 阪神タイガース ファイナルステージ 2位 読売ジャイアンツ ファーストステージ 3位 横浜DeNAベイスターズ ファーストステージ

セ・リーグCS2026の試合日程は？

セ・リーグCS2026 ファーストステージの日程

ファーストステージは、レギュラーシーズン2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦する。

全3試合制で行われ、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出。試合はすべて2位球団・巨人の本拠地である東京ドームで開催される。

試合 日程 対戦カード 会場 第1戦 10月10日(土) 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第2戦 10月11日(日) 巨人 vs DeNA 東京ドーム 第3戦 10月12日(月・祝) 巨人 vs DeNA 東京ドーム 予備日 10月13日(火) - 東京ドーム

セ・リーグCS2026 ファイナルステージの日程

ファイナルステージでは、レギュラーシーズン1位の阪神タイガースとファーストステージ勝者が対戦する。

会場は阪神甲子園球場。阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

2026年から導入された2勝アドバンテージの条件には該当しないため、セ・リーグのファイナルステージは従来通り最大6試合制で行われる。

試合 日程 対戦カード 会場 第1戦 10月14日(水) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第2戦 10月15日(木) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第3戦 10月16日(金) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第4戦 10月17日(土) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第5戦 10月18日(日) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 第6戦 10月19日(月) 阪神 vs ファーストステージ勝者 阪神甲子園球場 予備日 10月20日(火)・21日(水) - 阪神甲子園球場

セ・リーグCS中継はどこで見れる？

2026年のセ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)は、テレビ放送やネット配信で視聴できる。

DAZNでは、セ・リーグCSを全試合ライブ配信予定。テレビでは日テレジータスでファーストステージ第1戦～第3戦、日本テレビ系列で第1戦と第3戦の放送予定が確認されている。

サービス 視聴方法 対象 DAZN ネット配信 セ・リーグCS全試合 日テレジータス CSテレビ放送 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦 日本テレビ系列 地上波テレビ放送 巨人vsDeNA 第1戦・第3戦

セ・リーグCSを無料で見る方法は？

セ・リーグCSのファーストステージ「巨人 vs DeNA」は、第1戦と第3戦が日本テレビ系列で放送予定となっている。

そのため、地上波の放送対象地域では、第1戦と第3戦を追加料金なしで視聴できる。

一方、第2戦については現時点で日本テレビ系列での放送予定が確認できていないため、全試合を視聴したい場合はDAZNや日テレジータスの利用を検討したい。

視聴方法 無料視聴 対象 日本テレビ系列 ○ 巨人vsDeNA 第1戦・第3戦 DAZN × 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦 日テレジータス × 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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