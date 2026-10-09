2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。
本記事では、クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
クライマックスシリーズ2026の大会日程
2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。
- 1stステージ：10月10日(土)～12日(月)
- ファイナルステージ：10月14日(水)～最長21日(水)
- 日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)
クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定
クライマックスシリーズ2026は、試合ごとにテレビ放送局やネット配信サービスが異なる。
開幕前時点で発表されているテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
【セ・リーグ】
開催日時
ステージ
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
1stステージ
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列
10/11(日)
1stステージ
巨人 vs DeNA
10/12(月・祝)
1stステージ
巨人 vs DeNA
日本テレビ系列
10/14(水)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/15(木)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/16(金)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/17(土)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/18(日)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
10/19(月)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
DAZN
【パ・リーグ】
開催日時
ステージ
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/10(土)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/11(日)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/12(月・祝)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
NHK BS
DAZN
10/14(水)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
NHK BS
10/15(木)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/16(金)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/17(土)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/18(日)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/19(月)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
10/20(火)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
※1stステージ第3戦、ファイナルステージ第4戦以降は、それまでにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法
短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元
DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。
さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。
現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。
▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。
交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。
この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。
プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報
- プロ野球セ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
- プロ野球パ・リーグ順位表｜CS出場決定チームは？
- セ・リーグCS中継の視聴方法まとめ！地上波・無料ネット配信
- パ・リーグCS2026のテレビ放送・配信まとめ！全試合を網羅して見る方法
- クライマックスシリーズ2026のチケット販売情報は？発売日・購入方法まとめ