あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
climaxseries2026
プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Tsutomu Maeda

プロ野球クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定は？プレイボール時刻や中継局を紹介。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

本記事では、クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

クライマックスシリーズ2026の大会日程

2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。

  • 1stステージ：10月10日(土)～12日(月)
  • ファイナルステージ：10月14日(水)～最長21日(水)
  • 日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026全試合のテレビ放送・ネット配信予定

クライマックスシリーズ2026は、試合ごとにテレビ放送局やネット配信サービスが異なる。

開幕前時点で発表されているテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

【セ・リーグ】

開催日時

ステージ

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

1stステージ
第1戦

巨人 vs DeNA

日本テレビ系列
BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/11(日)
14:00

1stステージ
第2戦

巨人 vs DeNA

日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/12(月・祝)
14:00

1stステージ
第3戦

巨人 vs DeNA

日本テレビ系列
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット

DAZN
Hulu
GIANTS TV
TVer

10/14(水)
18:00

ファイナルステージ
第1戦

阪神 vs 巨人/DeNA

スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/15(木)
18:00

ファイナルステージ
第2戦

阪神 vs 巨人/DeNA

GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/16(金)
18:00

ファイナルステージ
第3戦

阪神 vs 巨人/DeNA

GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/17(土)
14:00

ファイナルステージ
第4戦

阪神 vs 巨人/DeNA

スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/18(日)
14:00

ファイナルステージ
第5戦

阪神 vs 巨人/DeNA

スカイA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

10/19(月)
18:00

ファイナルステージ
第6戦

阪神 vs 巨人/DeNA

GAORA
スカパー！プロ野球セット

DAZN
虎テレ

【パ・リーグ】

開催日時

ステージ

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/10(土)
14:00

1stステージ
第1戦

西武 vs 日本ハム

NHK BS
札幌テレビ
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/11(日)
14:00

1stステージ
第2戦

西武 vs 日本ハム

NHK BS
HBC
テレビ埼玉
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/12(月・祝)
14:00

1stステージ
第3戦

西武 vs 日本ハム

NHK BS
フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
フジテレビTWOsmart
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/14(水)
18:00

ファイナルステージ
第1戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

NHK BS
スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/15(木)
18:00

ファイナルステージ
第2戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/16(金)
18:00

ファイナルステージ
第3戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/17(土)
18:00

ファイナルステージ
第4戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/18(日)
18:00

ファイナルステージ
第5戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/19(月)
18:00

ファイナルステージ
第6戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

10/20(火)
18:00

ファイナルステージ
第7戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット

DAZN
パ・リーグTV
ベースボールLIVE
Rakuten TV

※1stステージ第3戦、ファイナルステージ第4戦以降は、それまでにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

pacific league tv logo 16-9

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー