大相撲秋場所(9月場所)2025のテレビ中継・ネット見逃し配信予定・視聴方法まとめ

日本の国技である大相撲の本場所のひとつ「大相撲秋場所2025」が、9月14日(日)から行われる。

本記事では、大相撲秋場所2025のテレビ中継や見逃し配信の予定、視聴方法について紹介する。

大相撲秋場所2025の日程は？

日本の伝統文化を象徴する国技・大相撲。その年間6場所のうち5場所目にあたる「大相撲秋場所2025（九月場所）」が、東京・両国国技館で開催される。例年、秋場所は年末の番付や各力士の年間成績に大きく影響するため、力士たちの熱い戦いに注目が集まる。

秋場所は2025年9月14日(日)から9月28日(日)までの15日間にわたり行われ、期間中には土俵祭や断髪式などの恒例行事も予定されている。

開催期間：2025年9月14日(日)〜9月28日(日)

開催場所：東京・両国国技館

番付発表：2025年9月1日(月)

力士会：2025年9月2日(火)

岩友親方 断髪式：2025年9月7日(日)

土俵祭：2025年9月13日(土)

初日：2025年9月14日(日)

中日：2025年9月21日(日)

千秋楽：2025年9月28日(日)

取組は午前8時30分に序ノ口から始まり、幕内の取組は午後3時30分から午後6時まで行われる予定。なお、国技館の開場時間は通常9時30分だが、9月最終週の金・土曜は10時30分、千秋楽の日曜は10時00分開場となる。

大相撲秋場所2025のテレビ中継・ネット配信予定は？

2025年9月に開催される大相撲秋場所（九月場所）は、テレビ・ラジオ・ネット配信など複数のプラットフォームで視聴できる。NHKでは幕内取組を中心に毎日生中継が行われ、ABEMAでは序ノ口から幕内まで全取組をライブ配信。さらに日本相撲協会公式アプリや公式YouTubeでも、取組映像やダイジェストが提供される予定だ。

なお、NHK総合は地域によって放送時間が異なる場合があり、千秋楽は表彰式が行われる関係で通常より30分ほど早い進行となる。また、NHKプラスは受信料契約者のみ利用できるほか、ABEMAの無料配信は広告が挟まるため、快適に視聴したい場合は『ABEMAプレミアム』がおすすめ。相撲協会公式アプリは幕下上位5番〜幕内・十両までが対象で、序ノ口など下位の取組はABEMAでのみ視聴可能。公式YouTubeはライブではなく取組後にハイライト形式で公開される。

主な放送・配信サービス一覧

サービス 内容 NHK 総合 毎日15時頃〜幕内取組を中心に生中継 NHK BSP4K/BS 毎日13時頃〜序盤の取組から放送 NHKラジオ第1 幕内取組を音声で中継（千秋楽は15時頃〜） NHKプラス NHK放送を同時配信＋7日間見逃し（幕内中心） ABEMA（無料） 序ノ口から幕内まで全取組を広告付きで配信 ABEMAプレミアム 広告なし視聴・追っかけ再生・ダウンロード対応 相撲協会公式アプリ 幕下上位5番〜十両・幕内の取組動画を配信 相撲協会公式YouTube 取組や名場面を数時間後にハイライト形式で公開

大相撲秋場所2025の見逃し配信はどこで見れる？

大相撲秋場所2025(九月場所)は、リアルタイムで観戦できなかった場合でも見逃し配信で視聴可能だ。NHKプラスではNHKで放送された幕内取組を対象に、放送終了後から7日間いつでも視聴できる。受信料契約者限定のサービスとなるが、安定した画質と公式映像ならではの信頼性が魅力だ。

また、ABEMAでは序ノ口から幕内まで全取組をライブ配信しており、ABEMAプレミアム会員であれば、広告なしで追っかけ再生やダウンロード機能を使って後から視聴することができる。下位の取組を含めてじっくり見返したい相撲ファンには、ABEMAプレミアムの利用が最適だ。

さらに、日本相撲協会公式アプリでも幕下上位5番〜十両・幕内の取組動画が順次公開されるため、見逃した取組のチェックに活用できる。

大相撲秋場所2025のおすすめ視聴方法

大相撲秋場所をリアルタイムで楽しむなら、ABEMAがベストな選択肢だ。序ノ口から幕内上位まで無料でライブ配信。アカウント登録も不要で、スマートフォン、PC、タブレットなど、あらゆるデバイスからアクセス可能だ。

さらに、ABEMAプレミアムに加入すれば、追っかけ再生・広告なし再生・過去取組のアーカイブ視聴など、視聴体験が格段にアップグレード。横綱や大関の熱戦はもちろん、注目の新鋭力士や昇進を狙う若手の土俵際まで、視聴可能だ。

ABEMAプレミアムなら広告なしで視聴可能！

abema

大相撲は『ABEMA』が配信する。無料会員でも視聴可能だが、映画、ドラマ、ABEMAオリジナル番組が見放題となるプレミアムプランがおすすめだ。

プレミアムプランは広告付きプランの580円(税込)か、通常の広告なしプランの1,080円(税込)から選択が可能。広告なしプランなら追っかけ再生やダウンロード機能も利用できる。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。