「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」が開幕。日本から出場の大阪ブルテオンは12月16日、クルゼイロ(ブラジル)とグループステージ初戦で対戦する。

本記事では、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」大阪ブルテオンvsクルゼイロの視聴方法を紹介する。

大阪ブルテオンvsクルゼイロ｜試合日時

大会：FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025・グループB

日時：日本時間2025年12月16日(火)22:00開始

カード：大阪ブルテオンvsクルゼイロ

開催地：ギリェルメ・パラエンセ・アリーナ（ブラジル・ベレン）

大阪ブルテオンvsクルゼイロ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程 対戦カード 放送 配信 12/16(火)22:00 大阪ブルテオンvsクルゼイロ フジテレビNEXT FOD

Prime Video FODチャンネル

Volleyball TV

FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025｜視聴方法

初月200円のキャンペーン中！

CSフジテレビONE/NEXT、ネット配信FODでは、「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」の大阪ブルテオンとペルージャ（石川祐希所属）の全試合を生中継・ライブ配信する。

「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

現在FODでは月額1320円（税込）が、最初の1ヶ月間200円（税込）となるキャンペーンを実施している。「FIVBバレーボール世界クラブ選手権2025」はもちろん、FODで配信されているコンテンツを期間限定特別価格で楽しむことができる。

■キャンペーン概要

月額：1,320円→200円（税込／登録後最初の1ヶ月間）

期間：2025年12月8日11:00～2026年1月6日17:59

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。