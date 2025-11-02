このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logo大分トリニータ
team-logoモンテディオ山形
【11月2日】大分トリニータvsモンテディオ山形の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第35節、大分トリニータ対モンテディオ山形のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、大分トリニータとモンテディオ山形が対戦する。

本記事では、大分トリニータvsモンテディオ山形の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

大分トリニータvsモンテディオ山形｜試合日程・キックオフ時間

大分トリニータvsモンテディオ山形は、11月2日(日)に大分トリニータのホーム、クラサスドーム大分 で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:30キックオフ
  • 対戦：大分トリニータ vs モンテディオ山形
  • 会場：クラサスドーム大分

大分トリニータvsモンテディオ山形｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節の大分トリニータvsモンテディオ山形は、地上波では『大分放送』が中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

大分トリニータvsモンテディオ山形のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得



DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

大分トリニータvsモンテディオ山形 チーム情報

大分トリニータ vs モンテディオ山形 スタメン

大分トリニータHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-1-3

Home team crestYAM
22
ムン・キョンゴン
30
戸根一誓
2
岡本拓也
3
デルラン
38
天笠泰輝
14
池田廉
16
茂平
18
野嶽惇也
6
三竿雄斗
10
野村直輝
21
鮎川峻
45
渋谷飛翔
19
岡本一真
22
城和隼颯
4
西村慧祐
13
野嶽寛也
88
土居聖真
17
寺山翼
71
中村亮太朗
10
氣田亮真
90
ディサロ燦シルヴァーノ
14
坂本亘基

4-2-1-3

YAMAway team crest

OTR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 竹中穣

YAM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 横内昭展

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

OTR
-直近成績

ゴールを許す
2/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

YAM
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

OTR

直近の 5 試合

YAM

0

勝利

1

Draw

4

勝利

0

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

順位表

