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Tsukasa UMESAKI Oita Kazuki NAGASAWA Sendai(C)Getty Images
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【2月25日】大分トリニータvsベガルタ仙台のテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J2リーグ開幕節

J2 リーグ

【Jリーグ(J2)テレビ放送予定】2024年2月25日の明治安田J2リーグ開幕節、大分トリニータvsベガルタ仙台の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

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明治安田J2リーグは2月24日に2024シーズンが開幕。同25日、レゾナックドーム大分では大分トリニータとベガルタ仙台が対戦する。

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本記事では、大分トリニータvsベガルタ仙台の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

大分vs仙台｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：明治安田J2リーグ 第1節
  • カード：大分トリニータ vs ベガルタ仙台
  • 会場：レゾナックドーム大分
  • 日程：2024年2月25日(日)14:00キックオフ

大分vs仙台｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第1節、大分トリニータvsベガルタ仙台は『NHK大分』、『NHK仙台』ならびに『DAZN』が中継・ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：NHK大分、NHK仙台
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

大分vs仙台の視聴方法

2024シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1からJ3まで全試合ライブ配信している。

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