明治安田J2リーグは2月24日に2024シーズンが開幕。同25日、レゾナックドーム大分では大分トリニータとベガルタ仙台が対戦する。
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本記事では、大分トリニータvsベガルタ仙台の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
大分vs仙台｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：明治安田J2リーグ 第1節
- カード：大分トリニータ vs ベガルタ仙台
- 会場：レゾナックドーム大分
- 日程：2024年2月25日(日)14:00キックオフ
大分vs仙台｜放送・配信予定
明治安田J2リーグ第1節、大分トリニータvsベガルタ仙台は『NHK大分』、『NHK仙台』ならびに『DAZN』が中継・ライブ配信する。
■放送局・スケジュール
- 地上波：NHK大分、NHK仙台
- BS・CS：なし
- ネット：DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
大分vs仙台の視聴方法
2024シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1からJ3まで全試合ライブ配信している。
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