NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26開幕はいつ？日程・放送予定

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」が、2025年12月13日(土)に開幕を迎える。

本記事では、ラグビーリーグワンの日程、テレビ放送やネット配信などを詳しく紹介する。

リーグワン2025-26の日程

20225-26シーズンのラグビーリーグワンは、2025年12月13日(土)に開幕。ディビジョン1、2、3は、2026年5月10日(日)まで全18節のレギュラーシーズンを開催する。

ポストシーズンは2026年5月23日(土)から実施。レギュラーシーズン上位6チームが出場し、プレーオフトーナメントで行われる。

■ディビジョン1

レギュラーシーズン／リーグ戦

開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日) ※予定

方式1：2カンファレンス6チーム総当たり2回戦(60試合)

方式2：カンファレンス交流戦総当たり(48試合)

開催期間：2026年5月23日(土)～2026年6月7日(日) ※予定

方式：レギュラーシーズン上位6チームによるプレーオフトーナメント(上位2チームは準決勝から参加)

■ディビジョン2

レギュラーシーズン／リーグ戦

開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日)

方式：8チーム総当たり2回戦(56試合)

■ディビジョン3

レギュラーシーズン／リーグ戦

開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日)

方式：6チーム総当たり3回戦(45試合)

■入れ替え戦

D1/D2入れ替え戦

開催期間：2026年5月22日(金)～2026年5月31日(日)

方式：D1・11位vsD2・2位／D1・12位vsD2・1位（各2回戦／4試合）

開催期間：2026年5月22日(金)～2026年5月31日(日)

方式：D2・7位vsD3・2位／D2・8位vsD2・1位（各2回戦／4試合）

リーグワン2025-26の放送・配信予定

ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではディビジョン1、2、3の全試合をライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能だ。

また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でもディビジョン1、2、3の全試合がライブ配信される。

