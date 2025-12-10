NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26開幕はいつ？日程・放送予定

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」が、2025年12月13日(土)に開幕を迎える。
本記事では、ラグビーリーグワンの日程、テレビ放送やネット配信などを詳しく紹介する。
リーグワン2025-26の日程
20225-26シーズンのラグビーリーグワンは、2025年12月13日(土)に開幕。ディビジョン1、2、3は、2026年5月10日(日)まで全18節のレギュラーシーズンを開催する。
ポストシーズンは2026年5月23日(土)から実施。レギュラーシーズン上位6チームが出場し、プレーオフトーナメントで行われる。
■ディビジョン1
- レギュラーシーズン／リーグ戦
開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日) ※予定
方式1：2カンファレンス6チーム総当たり2回戦(60試合)
方式2：カンファレンス交流戦総当たり(48試合)
- ポストシーズン／プレーオフトーナメント
開催期間：2026年5月23日(土)～2026年6月7日(日) ※予定
方式：レギュラーシーズン上位6チームによるプレーオフトーナメント(上位2チームは準決勝から参加)
■ディビジョン2
- レギュラーシーズン／リーグ戦
開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日)
方式：8チーム総当たり2回戦(56試合)
■ディビジョン3
- レギュラーシーズン／リーグ戦
開催期間：2025年12月13日(土)～2026年5月10日(日)
方式：6チーム総当たり3回戦(45試合)
■入れ替え戦
- D1/D2入れ替え戦
開催期間：2026年5月22日(金)～2026年5月31日(日)
方式：D1・11位vsD2・2位／D1・12位vsD2・1位（各2回戦／4試合）
- D2/D3入れ替え戦
開催期間：2026年5月22日(金)～2026年5月31日(日)
方式：D2・7位vsD3・2位／D2・8位vsD2・1位（各2回戦／4試合）
リーグワン2025-26の放送・配信予定
ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛生放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではディビジョン1、2、3の全試合をライブ配信する。
『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することが可能だ。
また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でもディビジョン1、2、3の全試合がライブ配信される。
DAZN視聴方法
DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元DAZN
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可