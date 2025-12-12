ラグビーリーグワン2025-26のテレビ放送・ネット配信予定

日本ラグビー最高峰のリーグである「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26」が、2025年12月13日(土)に開幕を迎える。
本記事では、2025-26シーズンのラグビーリーグワンのテレビ放送やネット配信を紹介する。
リーグワン2025-26の放送・配信予定
ジャパンリーグワン2025-26はテレビ衛星放送『J SPORTS』で中継される。ネット『J SPORTSオンデマンド』ではディビジョン1、2、3の全試合をライブ配信する。
『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される試合は、Amazon Prime VideoのJ SPORTSチャンネルでも視聴することが可能だ。
また2025-26シーズンからネット配信サービス『DAZN』でもディビジョン1、2、3の全試合がライブ配信される。
|プラットフォーム
|中継・配信試合
|J SPORTS(テレビ衛星放送)
|注目試合を放送(一部録画)
|J SPORTSオンデマンド(ネット)
|全試合LIVE配信
|DAZN
|全試合LIVE配信
DAZN視聴方法
DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元DAZN
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可