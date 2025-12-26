NPBジュニアトーナメント2025はどこで見れる？無料配信はある？

NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025が、12月26日(金)から29日(月)に開催される。

本記事では、NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025ののテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

NPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025｜放送予定

小学校5、6年生で編成されるNPB12球団などのジュニアチーム16チームが出場するNPBジュニアトーナメントKONAMI CUP2025。12月26日から29日に明治神宮野球場と横浜スタジアムで開催される。

大会の模様は「DAZN」「J SPORTS オンデマンド」「NPB公式YouTube」でライブ配信。J SPORTSオンデマンドは、「Amazon J SPORTSチャンネル」でも視聴可能だ。

衛星放送「J SPORTS」では録画放送。読売ジャイアンツJr.の試合は、「GIANTS TV」でも全試合配信される。

日程

日程 ラウンド 12月26日（金） 大会1日目（グループリーグ8試合） 12月27日（土） 大会2日目（グループリーグ8試合） 12月28日（日） 大会3日目（グループリーグ8試合） 12月29日（月） 大会最終日（決勝トーナメント／表彰式）

放送・配信

無料視聴方法

KONAMI CUP 2025は、NPB公式YouTubeでライブ配信されるため、無料での視聴が可能だ。

また、衛星放送の『J SPORTS』で録画放送、ネットの『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信される。

また、J SPORTSオンデマンドも14日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

DAZNの視聴方法

DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNで視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。さらにポイントが最大1,650pt還元されるだけでなく、月額制なのでいつでも解約可能なのもおすすめポイントに挙げられる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶アジアウインターベースボールリーグを見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、シーズンを通してプロ野球を視聴したい方におすすめだ。

「DAZN BASEBALL」では公式戦はもちろん、アジアウインターベースボールリーグをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

詳しくはDAZN公式サイトをチェック！

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。