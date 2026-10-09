プロ野球CS2026はアマプラ(Amazon)で見れる？無料視聴のやり方

普段からAmazon Prime Videoを利用している人にとっては、アマプラでCSを視聴できるのか、無料体験を使って見る方法があるのか気になるところだ。
本記事では、プロ野球CS2026はAmazon Prime Videoでの視聴について紹介する。
クライマックスシリーズ2026の日程
2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、10月10日(土)にファーストステージが開幕し、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。
ファーストステージ
セ・リーグは巨人とDeNA、パ・リーグは西武と日本ハムが対戦。いずれも10月10日(土)～12日(月・祝)の3試合制で、先に2勝した球団が次のステージへ進む。
リーグ
対戦カード
日程
開始時間
セ・リーグ
巨人 vs DeNA
10月10日(土)～12日(月・祝)
14:00
パ・リーグ
西武 vs 日本ハム
10月10日(土)～12日(月・祝)
14:00
ファイナルステージ
セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクがファーストステージ勝者と対戦する。
阪神には1勝、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。
リーグ
日程
開始時間
会場
セ・リーグ
10月14日(水)～19日(月)
14:00または18:00
阪神甲子園球場
パ・リーグ
10月14日(水)～20日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
※予備日はセ・リーグが10月20日(火)・21日(水)、パ・リーグが10月21日(水)。
プロ野球CS2026はアマプラ(Amazon Prime Video)で見れる？
結論から言うと、Amazonプライムの基本会員特典だけで2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)を視聴することはできない。
Amazon Prime Videoでは野球コンテンツも配信されているが、NPBのクライマックスシリーズはプライム会員特典の対象外となっている。
一方、Amazon Prime Video内の「J SPORTSチャンネル」では一部プロ野球中継を視聴できるものの、2026年クライマックスシリーズの配信については現時点で未定となっている。
サービス
CS2026視聴
補足
Amazonプライム会員特典
×
NPBクライマックスシリーズの配信なし
Amazon Prime Video「J SPORTSチャンネル」
△
2026年クライマックスシリーズの配信は未定
プロ野球CS2026を無料で見る方法は？
Amazon Prime Videoでは無料視聴できないが、2026年CSは一部試合をTVerや地上波、BSで追加料金なしで視聴できる。
TVerなら巨人vsDeNAを無料ライブ配信
セ・リーグ ファーストステージ「巨人 vs DeNA」は、TVerで第1戦から第3戦まで無料ライブ配信される。
また、テレビでは第1戦・第3戦を日本テレビ系列、第2戦をNHK総合で視聴可能。セ・リーグ ファーストステージは地上波やTVerを活用して無料視聴できる。
サービス
対象
無料視聴
TVer
巨人vsDeNA 第1戦～第3戦
○
日本テレビ系列
巨人vsDeNA 第1戦・第3戦
○
NHK総合
巨人vsDeNA 第2戦
○※
NHK BS
西武vs日本ハム 全試合
○※
Rakuten パ・リーグSpecial
パ・リーグCS全試合
楽天モバイル対象契約者は追加料金0円
※NHKの視聴には受信契約が必要。
クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定
ファーストステージ｜巨人vsDeNA
セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。
テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNでライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
CS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
日本テレビ系列 15:00～16:55
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
第2戦
10月11日(日)
NHK総合
-
日テレジータス 13:30～試合終了
第3戦
10月12日(月・祝)
日本テレビ系列 14:55～16:45
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
ファーストステージ｜西武vs日本ハム
パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。
BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。
ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。
試合
地上波
BS
ネット配信
第1戦
テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第2戦
テレビ埼玉、HBC北海道放送
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第3戦
-
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法
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