プロ野球CS2026はアマプラ(Amazon)で見れる？無料視聴のやり方

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普段からAmazon Prime Videoを利用している人にとっては、アマプラでCSを視聴できるのか、無料体験を使って見る方法があるのか気になるところだ。

本記事では、プロ野球CS2026はAmazon Prime Videoでの視聴について紹介する。

クライマックスシリーズ2026の日程

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、10月10日(土)にファーストステージが開幕し、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。

ファーストステージ

セ・リーグは巨人とDeNA、パ・リーグは西武と日本ハムが対戦。いずれも10月10日(土)～12日(月・祝)の3試合制で、先に2勝した球団が次のステージへ進む。

リーグ 対戦カード 日程 開始時間 セ・リーグ 巨人 vs DeNA 10月10日(土)～12日(月・祝) 14:00 パ・リーグ 西武 vs 日本ハム 10月10日(土)～12日(月・祝) 14:00

ファイナルステージ

セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクがファーストステージ勝者と対戦する。

阪神には1勝、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。

リーグ 日程 開始時間 会場 セ・リーグ 10月14日(水)～19日(月) 14:00または18:00 阪神甲子園球場 パ・リーグ 10月14日(水)～20日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡

※予備日はセ・リーグが10月20日(火)・21日(水)、パ・リーグが10月21日(水)。

プロ野球CS2026はアマプラ(Amazon Prime Video)で見れる？

結論から言うと、Amazonプライムの基本会員特典だけで2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)を視聴することはできない。

Amazon Prime Videoでは野球コンテンツも配信されているが、NPBのクライマックスシリーズはプライム会員特典の対象外となっている。

一方、Amazon Prime Video内の「J SPORTSチャンネル」では一部プロ野球中継を視聴できるものの、2026年クライマックスシリーズの配信については現時点で未定となっている。

サービス CS2026視聴 補足 Amazonプライム会員特典 × NPBクライマックスシリーズの配信なし Amazon Prime Video「J SPORTSチャンネル」 △ 2026年クライマックスシリーズの配信は未定

プロ野球CS2026を無料で見る方法は？

Amazon Prime Videoでは無料視聴できないが、2026年CSは一部試合をTVerや地上波、BSで追加料金なしで視聴できる。

TVerなら巨人vsDeNAを無料ライブ配信

セ・リーグ ファーストステージ「巨人 vs DeNA」は、TVerで第1戦から第3戦まで無料ライブ配信される。

また、テレビでは第1戦・第3戦を日本テレビ系列、第2戦をNHK総合で視聴可能。セ・リーグ ファーストステージは地上波やTVerを活用して無料視聴できる。

サービス 対象 無料視聴 TVer 巨人vsDeNA 第1戦～第3戦 ○ 日本テレビ系列 巨人vsDeNA 第1戦・第3戦 ○ NHK総合 巨人vsDeNA 第2戦 ○※ NHK BS 西武vs日本ハム 全試合 ○※ Rakuten パ・リーグSpecial パ・リーグCS全試合 楽天モバイル対象契約者は追加料金0円

※NHKの視聴には受信契約が必要。

クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜巨人vsDeNA

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNでライブ配信される。

試合 日程 地上波 BS CS ネット配信 第1戦 10月10日(土) 日本テレビ系列 15:00～16:55 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第2戦 10月11日(日) NHK総合 - 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第3戦 10月12日(月・祝) 日本テレビ系列 14:55～16:45 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

ファーストステージ｜西武vs日本ハム

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

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