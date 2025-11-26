NPB AWARDS 2025はどこで見れる？無料配信は？視聴方法まとめ

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が、11月26日(水)に行われる。

本記事では、NPB AWARDS 2025の無料視聴方法を紹介する。

NPB AWARDS 2025｜日程

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」は、11月26日(水)にグランドプリンスホテル新高輪で開催される。

12:00からの第1部では、ファーム表彰式が行われる。16:00からの第2部では、今シーズンのプロ野球各賞の受賞選手が表彰される。

第1部：ファーム表彰式 12:00～13:15

第2部：16:00～18:15

NPB AWARDS 2025｜無料視聴方法

NPB AWARDS 2025は、テレビ放送が『BS-TBS』と『J SPORTS 1』で生中継。ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTSチャンネル』『NPB公式YouTube』で配信される。

『BS-TBS』、『NPB公式YouTube』では無料での視聴が可能だ。

また『J SPORTSオンデマンド』は『Amazon J SPORTSチャンネル』でも視聴できる。14日間の無料体験が設けられており、お得にJ SPORTSオンデマンドを視聴することが可能だ。

NPB AWARDS 2025｜J SPORTSオンデマンド視聴方法

前述の通り、NPB AWARDS 2025は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。視聴方法は以下の通りだ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

