NPB AWARDS 2025のテレビ放送・ネット配信予定・無料視聴方法

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が、11月26日(水)に行われる。

本記事では、NPB AWARDS 2025の開催日程やテレビ放送・ネット配信予定などを紹介する。

NPB AWARDS 2025｜概要

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」は、11月26日(水)にグランドプリンスホテル新高輪で開催。今シーズンのプロ野球各賞の受賞選手が発表・表彰される。

日程

第1部：ファーム表彰式 12:00～13:15

第2部：16:00～18:15

NPB AWARDS 2025｜テレビ放送・ネット配信予定

NPB AWARDS 2025は、テレビ放送が『BS-TBS』と『J SPORTS 1』で生中継。ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTSチャンネル(無料体験あり)』『NPB公式YouTube』で配信される。

NPB AWARDS 2025｜視聴方法

前述の通り、NPB AWARDS 2025は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。視聴方法は以下の通りだ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

