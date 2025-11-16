ノルウェー代表の歴史作った日にウーデゴール「言葉がない」。指揮官「これよりいい夜はそうそうない」

ノルウェー代表の面々がワールドカップ出場に喜びを爆発させている。

16日に行われたワールドカップ欧州予選グループI第10節でノルウェーは敵地でイタリアと対戦。11分に先制点を許したノルウェーだが、後半に自慢の攻撃陣がゴールラッシュ。63分にアントニオ・ヌサの得点で同点とすると、78分とその1分後にハーランドが2得点を挙げて逆転に成功する。後半アディショナルタイムにはヨルゲン・ストランド・ラーセンにも得点が生まれて、ノルウェーが4-1でイタリアに勝利した。

イタリア戦を膝の負傷のため欠場したマルティン・ウーデゴールは『TV2』で「言葉では言い表せない。僕らが長い間目指してきたことで、信じられないほど素晴らしい。このチームはいつも僕たちを感動させ続ける。素晴らしい」と喜んだ。

「人生でこれより良い夜はそうそうないだろう。非現実的だった」とスターレ・ソルバッケン監督は試合後、に『TV2』で語った。

「大変だった。もうかなり長い間、この状況と向き合ってきた。イタリアに勝てば終わりだと言うのは簡単だ。でも、その後も数試合は頑張っていかなければならなかった」

また、ノルウェーMFサンダー・ベルゲは「サン・シーロで1万人のノルウェー人の前で4-1で勝利した。これ以上の感動はない。サッカーにおいてこれより偉大なものは何もない。何がそれを上回るのか、僕には見当もつかない」と喜んだ。