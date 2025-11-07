このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Jannik Sinner(C)Getty images
ATPファイナルズはU-NEXTで独占ライブ配信！
Nitto ATPファイナルズ2025の日程・テレビ放送/ネット配信予定・日本人出場選手は？

【男子テニス】Nitto ATPファイナルズ2025の大会日程、テレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手は？シーズン最終戦の最新情報を紹介。

男子テニスATPツアーの2025年最終戦を飾る「Nitto ATPファイナルズ」が開幕を迎える。

本記事では、Nitto ATPファイナルズの日程、放送予定、日本人出場選手を紹介する。

Nitto ATPファイナルズの日程は？

2025年のATPツアー最終戦となるATPファイナルズは、日本時間2025年11月9日(日)から16日(日)にかけてイナルピ・アリーナ(イタリア・トリノ)で開催。大会では、8選手が4人ずつの2グループに分かれて総当たり戦(ラウンドロビン)を行い、各組2位2名の計4名が準決勝からの決勝トーナメントへと進む。ラウンドロビンが9日(日)～14日(金)に行われ、15日(土)に準決勝、16日(日)に決勝が開催予定だ。

開催日ラウンド
11/9(日)19:30-ラウンドロビン
11/10(月)19:30-ラウンドロビン
11/11(火)19:30-ラウンドロビン
11/12(水)19:30-ラウンドロビン
11/13(木)19:30-ラウンドロビン
11/14(金)19:30-ラウンドロビン
11/15(土)20:00-準決勝
11/16(日)23:00-決勝

Nitto ATPファイナルズのテレビ放送・ネット配信予定

ATPファイナルズは、今季ATPツアーを独占ライブ配信してきた『U-NEXT』が引き続き対象全試合を生中継。配信スケジュール一覧は以下の通り。

開催日配信開始
DAY1：11/9(日)19:25
DAY2：11/10(月)19:25
DAY3：11/11(火)19:25
DAY4：11/12(水)19:25
DAY5：11/13(木)19:25
DAY6：11/14(金)19:25
DAY7：11/15(土)19:55
DAY8：11/16(日)22:55

※すべて日本時間。
※日程・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新の日程や配信情報は大会公式サイトまたはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

Nitto ATPファイナルズのU-NEXT視聴方法

デNitto ATPファイナルズは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】Nitto ATPファイナルズ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

Nitto ATPファイナルズに出場する日本人選手は？

ATPファイナルズはATP年間ポイントの上位8選手が出場する大会であり、9位から20位にグランドスラム優勝者がいた場合は8位の選手に代わって出場することができる。その他、出場選手がケガなどで辞退した場合でも9位から20位の上位2選手が補欠として選出される仕組みだ。

しかし、ATPファイナルズ2025までに日本人選手が上位8名または20名に入る可能性はないため、出場予定はない。過去大会では、2014年～2016年、2018年に錦織圭が日本人として唯一出場を経験していた。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0