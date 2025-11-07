男子テニスATPツアーの2025年最終戦を飾る「Nitto ATPファイナルズ」が開幕を迎える。
本記事では、Nitto ATPファイナルズの日程、放送予定、日本人出場選手を紹介する。
Nitto ATPファイナルズの日程は？
2025年のATPツアー最終戦となるATPファイナルズは、日本時間2025年11月9日(日)から16日(日)にかけてイナルピ・アリーナ(イタリア・トリノ)で開催。大会では、8選手が4人ずつの2グループに分かれて総当たり戦(ラウンドロビン)を行い、各組2位2名の計4名が準決勝からの決勝トーナメントへと進む。ラウンドロビンが9日(日)～14日(金)に行われ、15日(土)に準決勝、16日(日)に決勝が開催予定だ。
|開催日
|ラウンド
|11/9(日)19:30-
|ラウンドロビン
|11/10(月)19:30-
|ラウンドロビン
|11/11(火)19:30-
|ラウンドロビン
|11/12(水)19:30-
|ラウンドロビン
|11/13(木)19:30-
|ラウンドロビン
|11/14(金)19:30-
|ラウンドロビン
|11/15(土)20:00-
|準決勝
|11/16(日)23:00-
|決勝
Nitto ATPファイナルズのテレビ放送・ネット配信予定
ATPファイナルズは、今季ATPツアーを独占ライブ配信してきた『U-NEXT』が引き続き対象全試合を生中継。配信スケジュール一覧は以下の通り。
|開催日
|配信開始
|DAY1：11/9(日)
|19:25
|DAY2：11/10(月)
|19:25
|DAY3：11/11(火)
|19:25
|DAY4：11/12(水)
|19:25
|DAY5：11/13(木)
|19:25
|DAY6：11/14(金)
|19:25
|DAY7：11/15(土)
|19:55
|DAY8：11/16(日)
|22:55
※すべて日本時間。
※日程・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新の日程や配信情報は大会公式サイトまたはU-NEXT公式サイトをご確認ください。
Nitto ATPファイナルズのU-NEXT視聴方法
デNitto ATPファイナルズは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】Nitto ATPファイナルズ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
Nitto ATPファイナルズに出場する日本人選手は？
ATPファイナルズはATP年間ポイントの上位8選手が出場する大会であり、9位から20位にグランドスラム優勝者がいた場合は8位の選手に代わって出場することができる。その他、出場選手がケガなどで辞退した場合でも9位から20位の上位2選手が補欠として選出される仕組みだ。
しかし、ATPファイナルズ2025までに日本人選手が上位8名または20名に入る可能性はないため、出場予定はない。過去大会では、2014年～2016年、2018年に錦織圭が日本人として唯一出場を経験していた。
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。