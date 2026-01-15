【2025年最新版】Netflixのスタンダードとプレミアムの違いは？プラン一覧と料金・特徴・選び方まとめ

2025年現在、Netflix(ネットフリックス)は広告つきプランを含む複数の料金プランを提供している。

本記事では、Netflix(ネットフリックス)のプラン別の料金・特徴について紹介する。

Netflix(ネットフリックス)のプランの特徴・料金は？

世界最大級の動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス）は、視聴スタイルに合わせて選べる複数の料金プランを展開している。2025年時点では、主に「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が提供中。かつて存在した「ベーシックプラン」はすでに新規受付を終了している。

ここでは、それぞれのプランの特徴・料金・機能面の違いを整理し、自分に合った最適なプランを選ぶためのポイントを紹介する。

■広告つきスタンダードプラン：月額890円(税込)

Netflixで最も安価に利用できるプランが「広告つきスタンダード」。月額890円(税込)とリーズナブルな料金で、フルHD(1080p)の画質に対応している。

視聴中には短い広告が挿入され、スキップは不可。広告の長さは1時間あたり4〜5分ほどで、コンテンツによって回数が異なる。一部の作品は視聴対象外となり、再生ページには鍵アイコンが表示される。

同時視聴は2台まで可能で、ダウンロードもデバイス1台につき月15作品まで対応。とにかくコストを抑えてNetflixを楽しみたい人、初めて利用する人に向いたプランだ。

■スタンダードプラン：月額1,590円(税込)

「広告なしで快適に視聴したい」という人に最も人気なのがスタンダードプラン。月額1,590円(税込)で、フルHD(1080p)の高画質に対応している。広告が一切表示されず、映画やドラマを中断なく楽しめるのが大きな魅力だ。

同時視聴は2台まで可能で、ダウンロードも最大2台・各100作品まで対応。外出先や出張時にオフラインで作品を楽しみたいユーザーにもおすすめ。家族やパートナーと2人で共有する用途にもぴったりだ。

■プレミアムプラン：月額2,290円(税込)

最高の映像体験を求めるなら「プレミアムプラン」。月額2,290円(税込)で、UHD 4K＋HDR(2160p)画質に対応。フルHDの4倍の解像度を誇る圧倒的な映像美で、Netflixオリジナル作品を最大限に堪能できる。

同時視聴は最大4台、ダウンロードも6台まで可能。家族や同居人とアカウントを共有し、複数の端末で同時に視聴できるのが強みだ。さらに、対応作品ではドルビーアトモスなどの**空間オーディオ（イマーシブサウンド）**にも対応。映画館のような臨場感を味わえる。

大画面テレビでの映画視聴や、高音質・高画質を求めるヘビーユーザーに最適なプランと言える。

※ベーシックプランについて(新規受付終了)

かつて提供されていたベーシックプランは、2023年10月に新規受付を終了した。HD画質(720p)・同時視聴1台までという制限付きだったが、既存利用者は引き続き契約を継続できる。

共通機能と注意点

アカウント内で最大5つのプロフィールを作成可能。家族ごとに視聴履歴やおすすめ作品を分けられる。

子ども用プロフィールでは、年齢制限（ペアレンタルコントロール）を設定可能。

アカウント共有は同一世帯の家族のみ利用可能。別居家族や友人との共有は利用規約違反に該当する。

無料トライアルは廃止済み。初回から有料プランでの登録が必要。

プラン変更はいつでも可能。上位プランは即時反映、下位プランは次回更新日から適用。

Netflix料金プラン一覧（2025年時点）

プラン名 月額料金（税込） 最高画質 同時視聴台数 広告の有無 ダウンロード おすすめの人 広告つきスタンダード 890円 フルHD（1080p） 2台 あり 2台まで（月15作品） コスパ重視・お試し利用向け スタンダード 1,590円 フルHD（1080p） 2台 なし 2台まで（最大100作品） 広告なしで快適に視聴したい人 プレミアム 2,290円 UHD 4K＋HDR（2160p） 4台 なし 6台まで（最大100作品） 高画質・高音質で家族視聴したい人

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

Netflix(ネットフリックス)スタンダードプランとプレミアムプランの違いは？

Netflixには現在、「スタンダードプラン」と「プレミアムプラン」という2つの広告なしプランが存在する。どちらも広告なし・高画質で作品を楽しめるが、料金、画質、同時視聴台数、そしてダウンロード可能デバイスの数に違いがある。ここでは、両プランの違いを比較しながら、それぞれの特徴とおすすめの利用者層を整理していく。

1. 月額料金と最高画質の違い

最もわかりやすい違いは、月額料金と画質の差だ。スタンダードプランは月額1,590円(税込)でフルHD(1080p)画質、プレミアムプランは月額2,290円(税込)でUHD 4K＋HDR(2160p)画質に対応する。

プレミアムでは、ブルーレイの約4倍の解像度を持つ4K映像を視聴でき、Netflixオリジナル作品などもより高精細なクオリティで楽しめる。HDR対応作品では、明暗の階調がより鮮明になり、映像の奥行きと臨場感が格段にアップする。

なお、4K画質で再生するには以下の条件が必要だ。

プレミアムプランへの加入

4K対応テレビまたはモニターの使用

15Mbps以上(推奨25Mbps以上)の高速インターネット環境

Netflixの設定で「データ使用量：高」を選択

条件を満たせば、自宅のテレビでも映画館に近いクオリティで映像を楽しめる。

2. 同時視聴台数とダウンロード可能デバイス数の違い

複数人でNetflixを利用する場合、同時視聴台数とダウンロード可能デバイス数は重要なポイントになる。スタンダードプランでは同時視聴が2台まで、一方のプレミアムプランでは最大4台まで同時に視聴可能だ。

ダウンロード可能なデバイス数にも差があり、スタンダードは2台まで、プレミアムは最大6台まで対応。家族やカップルで共有する場合や、複数の端末でオフライン再生を活用したい場合は、プレミアムの利便性が光る。

ただし、Netflixの規約ではアカウント共有は同一世帯に限られる。別居家族や友人との共有は規約違反にあたり、アカウント制限や停止のリスクがある点には注意したい。

3. 音質・機能面での違い

映像だけでなく、音質面でもプレミアムプランは上位仕様だ。対応作品では空間オーディオ(イマーシブサウンド／ドルビーアトモス)に対応し、立体的で臨場感のあるサウンドを再現する。ヘッドホンやホームシアター環境が整っている場合、映画館さながらの音響体験が可能だ。

一方のスタンダードプランでは高音質設定は利用できないが、日常的な視聴やノートPC・スマートフォンでの再生では十分なクオリティを保っている。

4. どちらのプランがおすすめ？

スタンダードとプレミアム、それぞれの特徴を踏まえると、選び方は「視聴環境」と「利用人数」で大きく変わる。

プラン名 月額料金（税込） 最高画質 同時視聴 ダウンロード可能デバイス 高音質対応 おすすめの人 スタンダードプラン 1,590円 フルHD(1080p) 2台 2台 なし 広告なしで視聴したい人／2人利用向け／コスパ重視派 プレミアムプラン 2,290円 UHD 4K＋HDR(2160p) 4台 6台 空間オーディオ対応(ドルビーアトモス) 4Kテレビや高音質環境で楽しみたい人／家族利用向け

スタンダードプランは、広告なしで十分な画質を確保したいライトユーザーに最適。個人または2人利用でコスパ重視の人におすすめだ。

一方、プレミアムプランは、4Kテレビやサウンドバーなどを活用し、最高の映像・音響環境でNetflix作品を楽しみたい人に向いている。家族や複数人での同時利用にも最適な、最上位のプランだ。

※すべての情報は2025年時点の内容に基づいています。料金・機能は今後変更される可能性があります。

Netflix(ネットフリックス)をお得に利用するには？ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」経由の契約がおすすめ

ドコモユーザーならNTTドコモが提供する「爆アゲセレクション」を通じてNetflixを契約すると、通常のNetflix料金と同額でdポイント（期間・用途限定）が毎月付与される仕組みになっている。実質的に毎月の利用料が割安になるため、ドコモユーザーにとっては単独契約よりもお得度が高い。2024年10月にNetflixの料金が改定され、2025年3月1日からはドコモ経由契約分も新料金に移行。既存ユーザーもこの日以降、自動的に新料金が適用される。

ドコモ回線を利用している人なら、携帯料金とNetflixの支払いをまとめられるうえに、dポイント還元が受けられるのが最大の魅力。特にドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線などの対象プラン契約者は還元率が最大20%に達する。たとえばスタンダードプランを契約した場合、通常1,590円の支払いに対し毎月290ポイントが還元され、実質約1,300円で利用できる計算だ。コストを重視するユーザーにとって、非常にメリットの大きい契約方法といえる。

ドコモ「爆アゲセレクション」経由Netflixの月額料金とdポイント還元率(2025年3月1日以降)

広告つきスタンダード： 月額890円(税込)／還元率15%固定(全回線共通で122ポイント還元)

月額890円(税込)／還元率15%固定(全回線共通で122ポイント還元) スタンダード： 月額1,590円(税込)／ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・eximo・ahamo・ギガホ・ドコモ光ペア回線契約者は20%(290ポイント)、その他は10%(145ポイント)還元

月額1,590円(税込)／ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・eximo・ahamo・ギガホ・ドコモ光ペア回線契約者は20%(290ポイント)、その他は10%(145ポイント)還元 プレミアム： 月額2,290円(税込)／上記対象プラン契約者は20%(417ポイント)、その他は10%(209ポイント)還元

つまり、対象プランユーザーならNetflixのプレミアムプランを実質1,800円前後で利用できる計算。還元率の高さを考えれば、長期的にみてかなりの節約効果がある。

ドコモ「爆アゲセレクション」経由で契約する主なメリットと注意点

ドコモ経由でNetflixを利用する最大のメリットは、dポイント還元による実質割引と、支払いの一元化だ。毎月の携帯料金とまとめて決済できるため、クレジットカードや複数サービスの請求を分ける必要がない。また、契約プランによっては20%の高還元が受けられるため、実質的な月額費用は他の動画配信サービスと比較しても十分に競争力がある。

一方で、契約切り替えの際にはいくつか注意点がある。すでにNetflixをApple経由(App Store)や他社サービス経由で支払っている場合、ドコモに乗り換える前にそちらの契約を解約しておく必要がある。二重課金を避けるためには、現在のNetflix契約終了日の前日に申し込むのが安全だ。また、月途中で契約した場合は日割り計算となり、ポイント付与額も利用期間に応じて調整される。付与されたdポイントの有効期限は付与日から3カ月後の月末までと短めなので、早めの利用を心がけたい。

まとめ：ドコモ「爆アゲセレクション」経由Netflixは「料金そのまま、実質割引」が最大の魅力

ドコモ経由でNetflixを契約すると、基本料金は通常と同じだが、毎月のdポイント還元により実質的に割安で視聴できるのが大きな利点。特に対象プランを利用しているドコモユーザーであれば、スタンダード・プレミアムいずれのプランでも直接契約よりお得に楽しめる。通信料金とエンタメサービスを一括管理できる点も利便性が高く、ドコモユーザーにとっては最もコスパの良いNetflixの契約方法といえる。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。