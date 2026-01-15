【2025年最新版】Netflixのスタンダードとプレミアムの違いは？プラン一覧と料金・特徴・選び方まとめ

2025年現在、Netflix(ネットフリックス)は広告つきプランを含む複数の料金プランを提供している。
本記事では、Netflix(ネットフリックス)のプラン別の料金・特徴について紹介する。
Netflix(ネットフリックス)のプランの特徴・料金は？
世界最大級の動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス）は、視聴スタイルに合わせて選べる複数の料金プランを展開している。2025年時点では、主に「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が提供中。かつて存在した「ベーシックプラン」はすでに新規受付を終了している。
ここでは、それぞれのプランの特徴・料金・機能面の違いを整理し、自分に合った最適なプランを選ぶためのポイントを紹介する。
■広告つきスタンダードプラン：月額890円(税込)
Netflixで最も安価に利用できるプランが「広告つきスタンダード」。月額890円(税込)とリーズナブルな料金で、フルHD(1080p)の画質に対応している。
視聴中には短い広告が挿入され、スキップは不可。広告の長さは1時間あたり4〜5分ほどで、コンテンツによって回数が異なる。一部の作品は視聴対象外となり、再生ページには鍵アイコンが表示される。
同時視聴は2台まで可能で、ダウンロードもデバイス1台につき月15作品まで対応。とにかくコストを抑えてNetflixを楽しみたい人、初めて利用する人に向いたプランだ。
■スタンダードプラン：月額1,590円(税込)
「広告なしで快適に視聴したい」という人に最も人気なのがスタンダードプラン。月額1,590円(税込)で、フルHD(1080p)の高画質に対応している。広告が一切表示されず、映画やドラマを中断なく楽しめるのが大きな魅力だ。
同時視聴は2台まで可能で、ダウンロードも最大2台・各100作品まで対応。外出先や出張時にオフラインで作品を楽しみたいユーザーにもおすすめ。家族やパートナーと2人で共有する用途にもぴったりだ。
■プレミアムプラン：月額2,290円(税込)
最高の映像体験を求めるなら「プレミアムプラン」。月額2,290円(税込)で、UHD 4K＋HDR(2160p)画質に対応。フルHDの4倍の解像度を誇る圧倒的な映像美で、Netflixオリジナル作品を最大限に堪能できる。
同時視聴は最大4台、ダウンロードも6台まで可能。家族や同居人とアカウントを共有し、複数の端末で同時に視聴できるのが強みだ。さらに、対応作品ではドルビーアトモスなどの**空間オーディオ（イマーシブサウンド）**にも対応。映画館のような臨場感を味わえる。
大画面テレビでの映画視聴や、高音質・高画質を求めるヘビーユーザーに最適なプランと言える。
※ベーシックプランについて(新規受付終了)
かつて提供されていたベーシックプランは、2023年10月に新規受付を終了した。HD画質(720p)・同時視聴1台までという制限付きだったが、既存利用者は引き続き契約を継続できる。
共通機能と注意点
- アカウント内で最大5つのプロフィールを作成可能。家族ごとに視聴履歴やおすすめ作品を分けられる。
- 子ども用プロフィールでは、年齢制限（ペアレンタルコントロール）を設定可能。
- アカウント共有は同一世帯の家族のみ利用可能。別居家族や友人との共有は利用規約違反に該当する。
- 無料トライアルは廃止済み。初回から有料プランでの登録が必要。
- プラン変更はいつでも可能。上位プランは即時反映、下位プランは次回更新日から適用。
Netflix料金プラン一覧（2025年時点）
|プラン名
|月額料金（税込）
|最高画質
|同時視聴台数
|広告の有無
|ダウンロード
|おすすめの人
|広告つきスタンダード
|890円
|フルHD（1080p）
|2台
|あり
|2台まで（月15作品）
|コスパ重視・お試し利用向け
|スタンダード
|1,590円
|フルHD（1080p）
|2台
|なし
|2台まで（最大100作品）
|広告なしで快適に視聴したい人
|プレミアム
|2,290円
|UHD 4K＋HDR（2160p）
|4台
|なし
|6台まで（最大100作品）
|高画質・高音質で家族視聴したい人
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Netflix(ネットフリックス)スタンダードプランとプレミアムプランの違いは？
Netflixには現在、「スタンダードプラン」と「プレミアムプラン」という2つの広告なしプランが存在する。どちらも広告なし・高画質で作品を楽しめるが、料金、画質、同時視聴台数、そしてダウンロード可能デバイスの数に違いがある。ここでは、両プランの違いを比較しながら、それぞれの特徴とおすすめの利用者層を整理していく。
1. 月額料金と最高画質の違い
最もわかりやすい違いは、月額料金と画質の差だ。スタンダードプランは月額1,590円(税込)でフルHD(1080p)画質、プレミアムプランは月額2,290円(税込)でUHD 4K＋HDR(2160p)画質に対応する。
プレミアムでは、ブルーレイの約4倍の解像度を持つ4K映像を視聴でき、Netflixオリジナル作品などもより高精細なクオリティで楽しめる。HDR対応作品では、明暗の階調がより鮮明になり、映像の奥行きと臨場感が格段にアップする。
なお、4K画質で再生するには以下の条件が必要だ。
- プレミアムプランへの加入
- 4K対応テレビまたはモニターの使用
- 15Mbps以上(推奨25Mbps以上)の高速インターネット環境
- Netflixの設定で「データ使用量：高」を選択
条件を満たせば、自宅のテレビでも映画館に近いクオリティで映像を楽しめる。
2. 同時視聴台数とダウンロード可能デバイス数の違い
複数人でNetflixを利用する場合、同時視聴台数とダウンロード可能デバイス数は重要なポイントになる。スタンダードプランでは同時視聴が2台まで、一方のプレミアムプランでは最大4台まで同時に視聴可能だ。
ダウンロード可能なデバイス数にも差があり、スタンダードは2台まで、プレミアムは最大6台まで対応。家族やカップルで共有する場合や、複数の端末でオフライン再生を活用したい場合は、プレミアムの利便性が光る。
ただし、Netflixの規約ではアカウント共有は同一世帯に限られる。別居家族や友人との共有は規約違反にあたり、アカウント制限や停止のリスクがある点には注意したい。
3. 音質・機能面での違い
映像だけでなく、音質面でもプレミアムプランは上位仕様だ。対応作品では空間オーディオ(イマーシブサウンド／ドルビーアトモス)に対応し、立体的で臨場感のあるサウンドを再現する。ヘッドホンやホームシアター環境が整っている場合、映画館さながらの音響体験が可能だ。
一方のスタンダードプランでは高音質設定は利用できないが、日常的な視聴やノートPC・スマートフォンでの再生では十分なクオリティを保っている。
4. どちらのプランがおすすめ？
スタンダードとプレミアム、それぞれの特徴を踏まえると、選び方は「視聴環境」と「利用人数」で大きく変わる。
|プラン名
|月額料金（税込）
|最高画質
|同時視聴
|ダウンロード可能デバイス
|高音質対応
|おすすめの人
|スタンダードプラン
|1,590円
|フルHD(1080p)
|2台
|2台
|なし
|広告なしで視聴したい人／2人利用向け／コスパ重視派
|プレミアムプラン
|2,290円
|UHD 4K＋HDR(2160p)
|4台
|6台
|空間オーディオ対応(ドルビーアトモス)
|4Kテレビや高音質環境で楽しみたい人／家族利用向け
スタンダードプランは、広告なしで十分な画質を確保したいライトユーザーに最適。個人または2人利用でコスパ重視の人におすすめだ。
一方、プレミアムプランは、4Kテレビやサウンドバーなどを活用し、最高の映像・音響環境でNetflix作品を楽しみたい人に向いている。家族や複数人での同時利用にも最適な、最上位のプランだ。
※すべての情報は2025年時点の内容に基づいています。料金・機能は今後変更される可能性があります。
Netflix(ネットフリックス)をお得に利用するには？ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」経由の契約がおすすめ
ドコモユーザーならNTTドコモが提供する「爆アゲセレクション」を通じてNetflixを契約すると、通常のNetflix料金と同額でdポイント（期間・用途限定）が毎月付与される仕組みになっている。実質的に毎月の利用料が割安になるため、ドコモユーザーにとっては単独契約よりもお得度が高い。2024年10月にNetflixの料金が改定され、2025年3月1日からはドコモ経由契約分も新料金に移行。既存ユーザーもこの日以降、自動的に新料金が適用される。
ドコモ回線を利用している人なら、携帯料金とNetflixの支払いをまとめられるうえに、dポイント還元が受けられるのが最大の魅力。特にドコモ MAX、ドコモ ポイ活、eximo、ahamo、ギガホ、ドコモ光ペア回線などの対象プラン契約者は還元率が最大20%に達する。たとえばスタンダードプランを契約した場合、通常1,590円の支払いに対し毎月290ポイントが還元され、実質約1,300円で利用できる計算だ。コストを重視するユーザーにとって、非常にメリットの大きい契約方法といえる。
ドコモ「爆アゲセレクション」経由Netflixの月額料金とdポイント還元率(2025年3月1日以降)
- 広告つきスタンダード： 月額890円(税込)／還元率15%固定(全回線共通で122ポイント還元)
- スタンダード： 月額1,590円(税込)／ドコモ MAX・ドコモ ポイ活・eximo・ahamo・ギガホ・ドコモ光ペア回線契約者は20%(290ポイント)、その他は10%(145ポイント)還元
- プレミアム： 月額2,290円(税込)／上記対象プラン契約者は20%(417ポイント)、その他は10%(209ポイント)還元
つまり、対象プランユーザーならNetflixのプレミアムプランを実質1,800円前後で利用できる計算。還元率の高さを考えれば、長期的にみてかなりの節約効果がある。
ドコモ「爆アゲセレクション」経由で契約する主なメリットと注意点
ドコモ経由でNetflixを利用する最大のメリットは、dポイント還元による実質割引と、支払いの一元化だ。毎月の携帯料金とまとめて決済できるため、クレジットカードや複数サービスの請求を分ける必要がない。また、契約プランによっては20%の高還元が受けられるため、実質的な月額費用は他の動画配信サービスと比較しても十分に競争力がある。
一方で、契約切り替えの際にはいくつか注意点がある。すでにNetflixをApple経由(App Store)や他社サービス経由で支払っている場合、ドコモに乗り換える前にそちらの契約を解約しておく必要がある。二重課金を避けるためには、現在のNetflix契約終了日の前日に申し込むのが安全だ。また、月途中で契約した場合は日割り計算となり、ポイント付与額も利用期間に応じて調整される。付与されたdポイントの有効期限は付与日から3カ月後の月末までと短めなので、早めの利用を心がけたい。
まとめ：ドコモ「爆アゲセレクション」経由Netflixは「料金そのまま、実質割引」が最大の魅力
ドコモ経由でNetflixを契約すると、基本料金は通常と同じだが、毎月のdポイント還元により実質的に割安で視聴できるのが大きな利点。特に対象プランを利用しているドコモユーザーであれば、スタンダード・プレミアムいずれのプランでも直接契約よりお得に楽しめる。通信料金とエンタメサービスを一括管理できる点も利便性が高く、ドコモユーザーにとっては最もコスパの良いNetflixの契約方法といえる。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。