【2025年】Netflix 直近のスポーツ配信予定は？中継情報・番組表

ストリーミングサービス『Netflix』では、スポーツの試合中継も視聴することができる。

本記事では、『Netflix』で視聴できる直近のスポーツコンテンツを紹介する。

Netflixのスポーツ配信予定

『Netflix』では、格闘技やNFLなどのスポーツ中継が行われる。なお、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)の日本における独占パートナーシップ締結も発表しており、全47試合を『Netflix』のライブおよびオンデマンドで視聴できるようになることが決定している。

配信日 大会・試合 競技 2025/12/20(土) ジェイク・ポールvsアンソニー・ジョシュア ボクシング 2025/12/26(金) Christmas Gameday: ライオンズvsバイキングス NFL Christmas Gameday: カウボーイズvsコマンダース NFL 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 サンフアンプール 野球 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 ヒューストンプール 野球 2026/3/5(木)～10(火) WBC2026 東京プール 野球 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 マイアミプール 野球 2026/3/13(金)・14(土) WBC2026 準々決勝 野球 2026/3/15(日) ・16(月) WBC2026 準決勝 野球 2026/3/17(火) WBC2026 決勝 野球

【ドコモユーザーなら最大20％還元】爆アゲセレクションでNetflixがお得！料金プラン一覧

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。