Tsutomu Maeda

【2025年】Netflix 直近のスポーツ配信予定は？中継情報・番組表

【ネトフリ 番組表】Netflix(ネットフリックス)で配信予定のスポーツコンテンツは？最新中継情報を紹介。

ストリーミングサービス『Netflix』では、スポーツの試合中継も視聴することができる。

本記事では、『Netflix』で視聴できる直近のスポーツコンテンツを紹介する。

Netflixのスポーツ配信予定

『Netflix』では、格闘技やNFLなどのスポーツ中継が行われる。なお、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)の日本における独占パートナーシップ締結も発表しており、全47試合を『Netflix』のライブおよびオンデマンドで視聴できるようになることが決定している。

配信日大会・試合競技
2025/12/20(土)ジェイク・ポールvsアンソニー・ジョシュアボクシング
2025/12/26(金)Christmas Gameday: ライオンズvsバイキングスNFL
Christmas Gameday: カウボーイズvsコマンダースNFL
2026/3/6(金)～11(水)WBC2026 サンフアンプール野球
2026/3/6(金)～11(水)WBC2026 ヒューストンプール野球
2026/3/5(木)～10(火)WBC2026 東京プール野球
2026/3/6(金)～11(水)WBC2026 マイアミプール野球
2026/3/13(金)・14(土)WBC2026 準々決勝野球
2026/3/15(日) ・16(月)WBC2026 準決勝野球
2026/3/17(火)WBC2026 決勝野球

【ドコモユーザーなら最大20％還元】爆アゲセレクションでNetflixがお得！料金プラン一覧

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線		15％還元(122pt)20％還元(290pt)20％還元(417pt)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線		15％還元(122pt)10％還元(145pt)10％還元(209pt)
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

