NECナイメヘンの佐野航大は、報じられる自身の移籍金についてコメントした。

2023年からプレーするNECで確かなインパクトを残している佐野。3シーズン目となった今シーズンはここまでリーグ戦19試合すべてにフル出場して2得点3アシストを記録し、エールディヴィジ4位と大健闘するチームを支えている。

この活躍を受け、佐野に対しては他クラブからの関心が届く。昨夏にも移籍の可能性が浮上していた同選手の獲得にオランダの3強、PSV、アヤックス、フェイエノールトが関心を寄せており、さらにドイツからの興味も報じられている。

そんな佐野の移籍金として、NECは昨夏にサンダーランドに売却したロビン・ローフスの1000万ポンド（約18億円）を超えるクラブ史上最高の移籍金を要求すると伝えられており、一部では2000万ユーロ（約37億円）程度になると考えられている。

オランダ国内で注目を集める佐野は『de Volkskrant』のインタビューで2000万ユーロとされる自身の移籍金について「2000万ユーロ？高すぎです。僕は数得点と数アシストしかしていません」と話し、昨シーズンまでのチームメイトだったロビン・ローフスの移籍金を例に挙げて続けた。

「ロビン・ローフスはサンダーランドに1000万ユーロで行きましたよね？それで、僕が2000万ユーロなんて高すぎるように感じます。そのためには、10得点15アシストが必要です」