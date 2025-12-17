このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazon「NBA League Pass」で全試合配信！15日間無料体験あり
Yuta Tokuma

【12月17日】ニックス対スパーズのテレビ放送・ネット配信予定・ティップオフ時間｜NBAカップ決勝

日本時間12月17日(水)に開催されるNBAカップ決勝、ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズのテレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ。

日本時間2025年12月17日(水)に行われるNBAカップ決勝で、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズが対戦する。

本記事では、ニックス対スパーズの試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ニックス対スパーズ｜試合日程・ティップオフ時間

NBAカップ決勝、ニューヨーク・ニックスvsサンアントニオ・スパーズは、日本時間12月17日(水)にT-モバイル・アリーナで開催される。

  • 大会：NBAカップ決勝
  • 日時：2025年12月17日(水) 10:30ティップオフ／日本時間
  • 対戦：ニューヨーク・ニックスvsサンアントニオ・スパーズ
  • 会場：T-モバイル・アリーナ

ニックス対スパーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

nba amazonAmazon

NBAカップ決勝・ニックス対スパーズはAmazonプライムビデオのチャンネル『NBA League Pass(15日間無料体験あり)』、『NBA docomo』で視聴可能となる。

サービス内容日本語実況
League Pass(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
League Pass Premium(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
Team Pass – Choose a team(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
WOWOW毎週注目の2試合を中継・配信実況・解説付き
NBA docomo毎週10～15試合を配信全試合日本語実況・解説付き

AmazonプライムビデオでNBAを視聴するための登録手順

Amazonプライム会員登録から2025-26シーズンNBAを楽しむまでの基本ステップを紹介する。

  1. Amazonアカウントを作成
    まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。
  2. Amazonプライムに加入
    プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。
  3. プライムビデオにアクセス
    登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。
  4. 必要に応じてNBA League Passを契約
    一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

以上のステップを完了すれば、プライムビデオ上で世界最高峰のバスケットボールをいつでもどこでも楽しめるようになる。

試合情報

直近成績

  • マジック

    120

    -

    132

    ニックス

  • ラプターズ

    101

    -

    117

    ニックス

  • ニックス

    106

    -

    100

    マジック

  • ニックス

    146

    -

    112

    ジャズ

  • ニックス

    119

    -

    104

    ホーネッツ

直近成績

  • サンダー

    109

    -

    111

    スパーズ

  • レイカーズ

    119

    -

    132

    スパーズ

  • ペリカンズ

    132

    -

    135

    スパーズ

  • キャバリアーズ

    130

    -

    117

    スパーズ

  • マジック

    112

    -

    114

    スパーズ

対戦結果

直近の 5 試合

3

勝利

2

勝利

  • スパーズ

    120

    -

    105

    ニックス

  • ニックス

    117

    -

    114

    スパーズ

  • スパーズ

    130

    -

    126

    ニックス

  • ニックス

    126

    -

    105

    スパーズ

  • ニックス

    117

    -

    114

    スパーズ

591

得点

583

