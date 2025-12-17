【12月17日】ニックス対スパーズのテレビ放送・ネット配信予定・ティップオフ時間｜NBAカップ決勝

日本時間2025年12月17日(水)に行われるNBAカップ決勝で、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズが対戦する。
本記事では、ニックス対スパーズの試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ニックス対スパーズ｜試合日程・ティップオフ時間
NBAカップ決勝、ニューヨーク・ニックスvsサンアントニオ・スパーズは、日本時間12月17日(水)にT-モバイル・アリーナで開催される。
- 大会：NBAカップ決勝
- 日時：2025年12月17日(水) 10:30ティップオフ／日本時間
- 対戦：ニューヨーク・ニックスvsサンアントニオ・スパーズ
- 会場：T-モバイル・アリーナ
ニックス対スパーズ｜テレビ放送・ネット配信予定
Amazon
NBAカップ決勝・ニックス対スパーズはAmazonプライムビデオのチャンネル『NBA League Pass(15日間無料体験あり)』、『NBA docomo』で視聴可能となる。
|サービス
|内容
|日本語実況
|League Pass(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|League Pass Premium(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|Team Pass – Choose a team(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|WOWOW
|毎週注目の2試合を中継・配信
|実況・解説付き
|NBA docomo
|毎週10～15試合を配信
|全試合日本語実況・解説付き
AmazonプライムビデオでNBAを視聴するための登録手順
Amazonプライム会員登録から2025-26シーズンNBAを楽しむまでの基本ステップを紹介する。
- Amazonアカウントを作成
まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。
- Amazonプライムに加入
プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。
- プライムビデオにアクセス
登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。
- 必要に応じてNBA League Passを契約
一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。
以上のステップを完了すれば、プライムビデオ上で世界最高峰のバスケットボールをいつでもどこでも楽しめるようになる。