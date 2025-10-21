NBA 2025はどこで見れる？視聴方法まとめ

北米プロバスケットボールNBAが、日本時間10月22日に開幕する。
本記事では、2025-26シーズンNBAの放送配信予定、視聴方法を紹介する。
NBA｜放送/配信予定
2025-26シーズンのNBAは、『NBAドコモ』や『Prime Video(プライム・ビデオ)』、『WOWOW』でライブ配信される。
Amazonの配信は、プライム会員ならレギュラーシーズンの60試合以上に加え、SoFi NBAプレーイントーナメントの全試合、プレーオフのおよそ3分の1の試合（カンファレンスファイナル含む）がPrime Videoで視聴可能となる。レギュラーシーズンからプレーオフまで全試合視聴するには、「NBAリーグパス」への加入が必要となる。
一方の『WOWOW』はレギュラーシーズン注目試合やオールスターゲームなどを放送・配信予定だ。
AmazonプライムビデオでのNBA視聴方法
2025-26シーズンから、AmazonプライムビデオでNBAの試合配信がスタートする。
まず前提として、プライムビデオでNBAの試合を視聴するには、Amazonプライム会員である必要がある。プライム会員は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)で登録でき、映画やアニメ、バラエティなどと同様にNBAの一部試合を視聴することが可能となる。
ただし、すべてのNBA試合がプライム会員だけで視聴できるわけではない。レギュラーシーズンの60試合以上、プレーイントーナメントの全試合、プレーオフの一部、さらにはNBAファイナル(11シーズン中6回)などの注目カードはプライムビデオで配信される予定だが、その多くはベースの視聴に加えて「NBA League Pass(15日間無料体験あり)」の契約が必要となる。
「NBA League Pass」は別途料金がかかる月額制のサブスクリプションであり、1チーム単位、または全試合対象などの柔軟なプランが用意されている。料金は、全試合がライブ視聴できる「League Pass」が月額3,190円(税込)、全試合視聴だけでなくオフライン視聴や広告なしでのアリーナ配信が見られる「League Pass Premium」が月額4,190円(税込)、チームを選んで視聴できる「Team Pass – Choose a team」が月額2,890円(税込)だ。いずれも、30日間の無料体験期間が設けられている。
|サービス
|内容
|税込価格
|日本語実況
|Amazonプライムビデオ(30日間無料体験)
|・年間60試合以上、プレイイントーナメント全試合、NBAカップのノックアウトラウンド、プレーオフ一部試合。NBAファイナルは11シーズン中6シーズンで独占配信予定。
|プライム会員 (月額600円/年額5,900円)
|一部主要試合で対応予定
|League Pass(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|月額3,190円
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|League Pass Premium(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信
|月額4,190円
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|Team Pass – Choose a team(15日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|月額2,890円
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|NBA ドコモ
|・「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」を中心にレギュラーシーズン一部試合(毎週10～15試合)
・プレイオフ、カンファレンスファイナル、NBA 2Kサマーリーグ、NBAオールスターの一部試合
・ドコモオリジナル番組
・週次のNBA情報番組など
・NBA試合のハイライトなど
|ドコモMAX/ポイ活MAX契約者は追加料金なし
ahamo契約者：月額1,078円
その他のプラン(ドコモ以外含む)：月額2,728円
|日本語実況・解説付き予定
|WOWOW
|・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
・プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合
・カンファレンスセミファイナル 最大7試合
・カンファレンスファイナル 最大7試合
・ NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継
|・WOWOWで衛星放送／WOWOWオンデマンドでネット配信
・月額2,530円
|実況・解説付き
AmazonプライムビデオでNBAを視聴するための登録手順
2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。
Amazonアカウントを作成
まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。
Amazonプライムに加入
プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。
プライムビデオにアクセス
登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。
必要に応じてNBA League Passを契約
一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。
以上のステップを完了すれば、プライムビデオ上で世界最高峰のバスケットボールをいつでもどこでも楽しめるようになる。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ドコモのNBA視聴方法は？無料視聴はある？
NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。
なお、ドコモではレギュラーシーズンの一部試合(毎週10～15試合)を配信。チームは、「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」が中心に中継対象となる。その他、プレイオフやカンファレンスファイナル、NBAオールスターの一部試合、週次の情報番組、試合ハイライト、さらにオリジナル番組も配信予定だ。
各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。
|回線プラン
|NBA料金
|回線料金
|備考
|ドコモMAX
|無料
|ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円
※各種割引で変動
|・DAZNも追加料金なく見放題
・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし
・ギガの使用料に応じて月額料金が変動
|ドコモポイ活MAX
|無料
|ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円
※各種割引で変動
|・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題
・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし
・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる
|ahamo
|月額1,078円
|30GB 月額2,970円
110GB 月額4,950円
|・シンプルなプラン
・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり
|その他(ドコモ以外含む)
|月額2,728円
|-
|・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。
・柔軟な選択が可能
※すべて税込。
※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
WOWOWでの中継も決定！レギュラーシーズン注目試合やオールスターを放送・配信
2025-26シーズンのNBAは『WOWOW』でも放送・配信を実施。レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで中継する。また、カンファレンスファイナルやNBAオールスターゲームなども中継対象となっている。『WOWOW』の放送・配信試合は以下の通り。
- レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
- プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合
- カンファレンスセミファイナル 最大7試合
- カンファレンスファイナル 最大7試合
- NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継
WOWOWのおすすめ視聴方法は？
『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。
WOWOWオンデマンドに登録するには？
WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。