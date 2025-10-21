NBA 2025はどこで見れる？視聴方法まとめ

北米プロバスケットボールNBAが、日本時間10月22日に開幕する。

本記事では、2025-26シーズンNBAの放送配信予定、視聴方法を紹介する。

NBA｜放送/配信予定

2025-26シーズンのNBAは、『NBAドコモ』や『Prime Video(プライム・ビデオ)』、『WOWOW』でライブ配信される。

Amazonの配信は、プライム会員ならレギュラーシーズンの60試合以上に加え、SoFi NBAプレーイントーナメントの全試合、プレーオフのおよそ3分の1の試合（カンファレンスファイナル含む）がPrime Videoで視聴可能となる。レギュラーシーズンからプレーオフまで全試合視聴するには、「NBAリーグパス」への加入が必要となる。

一方の『WOWOW』はレギュラーシーズン注目試合やオールスターゲームなどを放送・配信予定だ。

AmazonプライムビデオでのNBA視聴方法

2025-26シーズンから、AmazonプライムビデオでNBAの試合配信がスタートする。

まず前提として、プライムビデオでNBAの試合を視聴するには、Amazonプライム会員である必要がある。プライム会員は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)で登録でき、映画やアニメ、バラエティなどと同様にNBAの一部試合を視聴することが可能となる。

ただし、すべてのNBA試合がプライム会員だけで視聴できるわけではない。レギュラーシーズンの60試合以上、プレーイントーナメントの全試合、プレーオフの一部、さらにはNBAファイナル(11シーズン中6回)などの注目カードはプライムビデオで配信される予定だが、その多くはベースの視聴に加えて「NBA League Pass(15日間無料体験あり)」の契約が必要となる。

「NBA League Pass」は別途料金がかかる月額制のサブスクリプションであり、1チーム単位、または全試合対象などの柔軟なプランが用意されている。料金は、全試合がライブ視聴できる「League Pass」が月額3,190円(税込)、全試合視聴だけでなくオフライン視聴や広告なしでのアリーナ配信が見られる「League Pass Premium」が月額4,190円(税込)、チームを選んで視聴できる「Team Pass – Choose a team」が月額2,890円(税込)だ。いずれも、30日間の無料体験期間が設けられている。

AmazonプライムビデオでNBAを視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

以上のステップを完了すれば、プライムビデオ上で世界最高峰のバスケットボールをいつでもどこでも楽しめるようになる。

ドコモのNBA視聴方法は？無料視聴はある？

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

なお、ドコモではレギュラーシーズンの一部試合(毎週10～15試合)を配信。チームは、「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」が中心に中継対象となる。その他、プレイオフやカンファレンスファイナル、NBAオールスターの一部試合、週次の情報番組、試合ハイライト、さらにオリジナル番組も配信予定だ。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円

・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

WOWOWでの中継も決定！レギュラーシーズン注目試合やオールスターを放送・配信

2025-26シーズンのNBAは『WOWOW』でも放送・配信を実施。レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで中継する。また、カンファレンスファイナルやNBAオールスターゲームなども中継対象となっている。『WOWOW』の放送・配信試合は以下の通り。

レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信

プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合

カンファレンスセミファイナル 最大7試合

カンファレンスファイナル 最大7試合

NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継

WOWOWのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドに登録するには？

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。