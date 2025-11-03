このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoナポリ
Diego Armando Maradona
team-logoフランクフルト
ナポリvsフランクフルトはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
GOAL

【11月5日】ナポリvsフランクフルトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【堂安律出場予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第4節、ナポリ対アイントラハト・フランクフルトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。ナポリと、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

【ナポリvsフランクフルトを配信】WOWOW「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐ視聴

本記事では、ナポリvsフランクフルトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ナポリvsフランクフルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のナポリvsフランクフルトは、ナポリのホーム「スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ナポリ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ

ナポリvsフランクフルトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ナポリvsフランクフルトの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOWライブ視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

WOWOWの「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐチェック

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)		17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

WOWOWの「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで期間を延長して販売中！今すぐチェック

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定31日間無料トライアルに登録

ナポリvsフランクフルト チーム情報

ナポリ vs フランクフルト スタメン

ナポリHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
32
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
13
アミル・ラフマニ
22
C
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
3
ミゲル・グティエレス
99
アンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサ
8
スコット・マクトミネイ
68
スタニスラフ・ロボツカ
21
マッテオ・ポリターノ
20
エリフ・エルマス
19
ラスムス・ホイルンド
23
ミヒャエル・ツェッテラー
34
ナムディ・コリンズ
3
アルトゥール・テアトル
4
C
ロビン・コッホ
16
ヒューゴ・ラーション
21
ナサニエル・ブラウン
27
マリオ・ゲッツェ
13
ラスムス・クリステンセン
8
ファレス・チャイビ
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
9
ヨナタン・ブルカルト

3-4-2-1

SGEAway team crest

NAP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アントニオ・コンテ

SGE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NAP
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

NAP

直近の 2 試合

SGE

2

勝利

0

引分け

0

勝利

5

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
0/2

順位表

0