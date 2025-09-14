井上尚弥の次戦試合はいつ？12月アラン・ピカソ戦の日程・中継予定・視聴方法

現WBAスーパー・WBC・IBF・WBOスーパー世界スーパーバンタム級統一王者である井上尚弥は、12に対戦を予定している。

本記事では、井上尚弥の12月の対戦相手について紹介する。

井上尚弥の次戦はいつ？開催日・試合会場は？

スーパーバンタム級4団体統一王者として世界の頂点に立つ井上尚弥の「次のチャレンジ」は、年末のビッグイベントとして組まれたアラン・ピカソ戦だ。舞台となるのは、中東マネーが集結するサウジアラビア・リヤド。ボクシングイベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」のメインイベントとして、世界中の視線を集める一戦が予定されている。

試合日は2025年12月27日(土)。会場はリヤドのモハメド・アブド・アリーナで、井上は世界スーパーバンタム級4団体統一王座の防衛戦として、WBC同級2位の実力者アラン・ピカソを迎え撃つ。日本からは中谷潤人らも同イベントに出場予定で、日本人トップファイターが集結する豪華な興行となる見通しだ。

サウジアラビアとの時差の関係上、日本時間では12月27日(土)夜にイベントがスタートし、メインイベントの井上vsピカソ戦は27日深夜から28日(日)未明にかけてゴングが鳴る可能性が高い。年末の大一番として、井上が「4団体統一王者」としての圧倒的な強さを世界に再び示せるか注目が集まる。

対戦相手のアラン・ピカソはどんな選手？

アラン・ピカソは、メキシコを代表するスーパーバンタム級の新鋭で、元WBCスーパーバンタム級シルバー王者だ。32勝(17KO)0敗1分という安定した戦績を持ち、攻撃的なスタイルと高い決定力が特徴。ディフェンスとフットワークを軸にした総合力の高さも評価されており、若手ながら「メキシコ次世代の本命」と称されることも多い。

特に相手の懐へ素早く入り込む踏み込みの鋭さと、ショートレンジで繰り出す強打は大きな武器で、序盤から積極的にプレッシャーをかけて主導権を握る戦い方を得意とする。一方で、距離を取りながら冷静にポイントを重ねるなど、状況に応じた柔軟なボクシングも見せ、キャリアに対して完成度の高さが際立つ選手だ。

井上尚弥と比べると実績面では劣るものの、勢いと伸びしろを秘めた挑戦者であり、世界中のボクシングファンから「未知数の怖さを持つ相手」として注目されている。井上にとっても油断できない一戦となり、序盤から高度な駆け引きが展開されることが予想される。

アラン・ピカソ戦の放送/配信予定は？

井上尚弥vsアラン・ピカソの試合は、サウジアラビア・リヤドで開催されるボクシングイベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」のメインイベントとして実施される。日本でリアルタイム視聴できるのは映像配信サービス『Lemino』のみで、地上波やBS、民放各局による放送予定はなく、他の大手配信プラットフォームでも中継は行われない。

Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTなどでも配信予定はなく、日本国内からライブで観戦するにはLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)が必要になる。チケット料金は事前購入で4,950円(税込)、当日は5,500円(税込)。生中継に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信も付属するため、当日視聴できない人でも安心して購入できる仕組みになっている。

Leminoプレミアムの加入は必須ではないが、登録しておくと井上尚弥の過去の世界戦やドキュメンタリーが見放題で楽しめる。初回31日間無料のトライアルも用意されており、試合前のチェックにも活用しやすい。また、プレミアム会員ならPPV購入時にdポイント1,000ポイントが進呈され、実質的な負担を抑えられる点もメリットだ。

さらに、NTTドコモの対象料金プラン(ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合は、Lemino内で自動的に該当PPVが「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴可能となる。対象プランに加入しているユーザーはチェックしておきたい。

イベント自体の配信は、日本時間12月27日(土)19:00頃からスタート予定。ただし、サウジアラビアとの時差により、井上vsピカソのメインイベントは27日深夜〜28日(日)未明(00:00～01:00頃)の試合開始になる見込みだ。長丁場となるため、安定したネット環境は事前に整えておきたい。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 期間内は何度でも視聴可能 対象ドコモユーザー 0円 自動で「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど Leminoプレミアム 月額990円 初回31日間無料 PPV購入でdポイント1,000pt付与

※配信スケジュールは変更される場合あり

※通信環境によっては高画質で視聴できない可能性あり

Leminoプレミアムの31日間無料トライアル登録手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年11月28日時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。