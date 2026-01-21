AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026に、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)が出場する。

本記事では、女子アジアカップ2026の日本戦日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

女子アジアカップ2026の大会スケジュールは？

女子アジアカップ2026は、3月1日(日)に開幕を迎える。大会にはグループA～Cまで各4カ国、計12カ国が参加し、各組上位2カ国と3位の成績上位2カ国が決勝トーナメントに進出。その後、3月13日(金)の準々決勝から決勝トーナメントが行われ、3月21日(土)に決勝戦が開催予定だ。

また、3月19日(木)には準々決勝敗者による順位決定戦を実施。女子アジアカップは2027年FIFA女子ワールドカップの予選も兼ねており、今大会で6位以上(準決勝進出＋順位決定戦勝者)に入ることで女子W杯の切符を手にすることができる。一方、順位決定戦に敗れた2チームは大陸間プレーオフから女子W杯を目指すこととなる。

大会スケジュールは以下の通り。

グループステージ：2026年3月1日(日)～9日(月)

準々決勝：2026年3月13日(金)～15日(日)

準決勝：2026年3月17日(火)～18日(水)

順位決定戦：2026年3月19日(木)

決勝：2026年3月21日(土)

※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チームがW杯ストレートイン、敗北した2チームがW杯大陸間PO出場。

※準々決勝に勝利した4チームはW杯ストレートイン。

なでしこジャパンの試合日程は？

なでしこジャパンは、グループCでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと同居。なでしこジャパンの試合日程、キックオフ時刻は以下の通り。

節 開催日 キックオフ時刻 対戦カード 会場 第1節 2026年3月4日(水) 14:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第2節 2026年3月7日(土) 20:00 インド vs 日本 Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア) 第3節 2026年3月10日(火) 18:00 日本 vs ベトナム Perth Rectangular Stadium

(パース/オーストラリア)

※すべて日本時間。

女子アジアカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が独占配信することを2021年8月時点で発表済み。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。

ただし、『DAZN』の配信内容詳細は現時点で未定。とはいえ、過去大会の中継傾向から、全試合中継または日本戦を中心に配信するものと思われる。

女子アジアカップ2026の視聴方法

前述の通り、女子アジアカップ2026はネット『DAZN』が独占配信を行う見込み。

『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※女子アジア杯2026の配信情報詳細は未発表。最新情報はDAZN公式サイトでご確認ください。