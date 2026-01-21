AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026に、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)が出場する。
本記事では、女子アジアカップ2026の日本戦日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
女子アジアカップ2026の大会スケジュールは？
女子アジアカップ2026は、3月1日(日)に開幕を迎える。大会にはグループA～Cまで各4カ国、計12カ国が参加し、各組上位2カ国と3位の成績上位2カ国が決勝トーナメントに進出。その後、3月13日(金)の準々決勝から決勝トーナメントが行われ、3月21日(土)に決勝戦が開催予定だ。
また、3月19日(木)には準々決勝敗者による順位決定戦を実施。女子アジアカップは2027年FIFA女子ワールドカップの予選も兼ねており、今大会で6位以上(準決勝進出＋順位決定戦勝者)に入ることで女子W杯の切符を手にすることができる。一方、順位決定戦に敗れた2チームは大陸間プレーオフから女子W杯を目指すこととなる。
大会スケジュールは以下の通り。
- グループステージ：2026年3月1日(日)～9日(月)
- 準々決勝：2026年3月13日(金)～15日(日)
- 準決勝：2026年3月17日(火)～18日(水)
- 順位決定戦：2026年3月19日(木)
- 決勝：2026年3月21日(土)
※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チームがW杯ストレートイン、敗北した2チームがW杯大陸間PO出場。
※準々決勝に勝利した4チームはW杯ストレートイン。
なでしこジャパンの試合日程は？
なでしこジャパンは、グループCでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと同居。なでしこジャパンの試合日程、キックオフ時刻は以下の通り。
|節
|開催日
|キックオフ時刻
|対戦カード
|会場
|第1節
|2026年3月4日(水)
|14:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第2節
|2026年3月7日(土)
|20:00
|インド vs 日本
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
|第3節
|2026年3月10日(火)
|18:00
|日本 vs ベトナム
|Perth Rectangular Stadium
(パース/オーストラリア)
※すべて日本時間。
女子アジアカップ2026のテレビ放送・ネット配信予定
女子アジアカップ2026の中継については、ネット『DAZN』が独占配信することを2021年8月時点で発表済み。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。
ただし、『DAZN』の配信内容詳細は現時点で未定。とはいえ、過去大会の中継傾向から、全試合中継または日本戦を中心に配信するものと思われる。
女子アジアカップ2026の視聴方法
前述の通り、女子アジアカップ2026はネット『DAZN』が独占配信を行う見込み。
『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※女子アジア杯2026の配信情報詳細は未発表。最新情報はDAZN公式サイトでご確認ください。