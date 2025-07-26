Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年記念ライブの配信予定・視聴方法

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年記念ライブの配信予定や視聴方法などを紹介する。

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年アニバーサリーライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』を、2025年7月27日（日）18時より生配信されることが決定した。

本記事では、配信予定や視聴方法などについて紹介する。

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』とは？

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』は、主要ストリーミングサービスでアーティストトップの再生数を誇るなど、幅広い世代に支持される国民的バンド・Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念し、神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間開催するアニバーサリーライブ。バンド史上最大規模となる、2日間で10万人動員予定の本ライブ2日目、7月27日（日）公演が各配信プラットフォームにて配信される。

以下に続く

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』の放送スケジュール

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』はPrime VideoやU-NEXT、ABEMAなどが生配信を予定。視聴のためにはチケットが必要で、5,000円（税込）で購入できる。

配信プラットフォームは以下の通り。

PIA LIVE STREAM

Prime Video

U-NEXT

ABEMA

Hulu

FOD

テレ朝動画

Rakuten TV

Lemino

ニコニコ生放送

バンダイチャンネル、

FANY Online Ticket

ローチケ LIVE STREAMING

Streaming+

Beyond LIVE

2025年6月28日(土) 12:00 〜 2025年8月3日(日) 20:00

※Prime Videoのみ7月20日(日)18:00より販売開始