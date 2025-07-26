Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年記念ライブの配信予定・視聴方法

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年アニバーサリーライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』を、2025年7月27日（日）18時より生配信されることが決定した。
本記事では、配信予定や視聴方法などについて紹介する。
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』とは？
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』は、主要ストリーミングサービスでアーティストトップの再生数を誇るなど、幅広い世代に支持される国民的バンド・Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念し、神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間開催するアニバーサリーライブ。バンド史上最大規模となる、2日間で10万人動員予定の本ライブ2日目、7月27日（日）公演が各配信プラットフォームにて配信される。
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『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』の放送スケジュール
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』はPrime VideoやU-NEXT、ABEMAなどが生配信を予定。視聴のためにはチケットが必要で、5,000円（税込）で購入できる。
配信プラットフォームは以下の通り。
- PIA LIVE STREAM
- Prime Video
- U-NEXT
- ABEMA
- Hulu
- FOD
- テレ朝動画
- Rakuten TV
- Lemino
- ニコニコ生放送
- バンダイチャンネル、
- FANY Online Ticket
- ローチケ LIVE STREAMING
- Streaming+
- Beyond LIVE
2025年6月28日(土) 12:00 〜 2025年8月3日(日) 20:00
※Prime Videoのみ7月20日(日)18:00より販売開始