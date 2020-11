インスタのフォロワー114万人！モウリーニョが説くSNS成功術「良い時も悪い時も…」

トッテナムのジョゼ・モウリーニョ監督が、SNS活用においてアドバイスを送った。

昨季途中でトッテナム指揮官に就任し、目標であるヨーロッパリーグ出場権獲得に成功したモウリーニョ監督。今季は超過密日程を強いられる中、プレミアリーグでは開幕戦以降無敗を貫いており(5勝2分け)、第8節終了時点で2位に導いている。

そんな名将だが、トッテナム指揮官就任後に新たに『インスタグラム』アカウントを作成。現在フォロワーは114万人を超えており、“モウリーニョ節”で定期的に自身の生活やトッテナム内部の写真などを投稿している。

モウリーニョ監督は、クラブの公式SNSに投稿された皮肉たっぷりな動画の中で「なぜ人々はあなたをフォローするのか?」と問われると、「わからないね。ただリアルであるだけだ」と回答。そして自身が飛行機の中でタブレットで映画を見ている投稿を指しながら、「フォロワーを旅に連れて行く必要があるんだ」と持論を展開した。

🎓 𝗝𝗼𝘀𝗲'𝘀 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀



Jose gives us an insight into his Instagram game… and some 🔥 tips to help you improve yours!#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/DyMaXJWR8U