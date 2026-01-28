レアル・マドリー指揮官を揶揄？物議の“経験不足”発言、モウリーニョが説明「質問はスパレッティについて」

ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督について言及している。

2010年～2013年までレアル・マドリーを指揮し、ラ・リーガとコパ・デル・レイ優勝に導いたモウリーニョ監督。そんな“スペシャル・ワン”は28日、ベンフィカの指揮官として古巣と対戦する。しかし先日、発言が注目を集めることに。21日のユヴェントス戦前に「何の歴史もなく、成果もないコーチが世界で最も大きなクラブを指揮する機会があることは驚きだ」と語っていたが、これがアルベロア監督を揶揄しているものだと伝えられていた。

シャビ・アロンソ監督の退任に伴いレアル・マドリーを指揮する元教え子について、28日に直接対決を前に再び問われたモウリーニョ監督は、皮肉を交えながら以下のように自身の発言を説明している。

「物事を自分に適したように導こうとするあなたの姿勢を心から尊敬するよ。質問は（ルチアーノ）スパレッティについてであり、私の答えも彼についてだ。2000年、ベンフィカは誰も指導をしたことがないコーチに電話をかけた。そのコーチは、アシスタントコーチとしての依頼だったため返事をしなかった。これは私に起きたことだ」

「スペインではアルベロアに対して、イタリアでは（クリスティアン）キヴに対してこうした言葉が使われていたね。2人とも私の子どものような存在で、かつて一緒に戦った選手たちであり、特別な存在だ。最高の選手ではなかったかもしれないが、おそらくレアル・マドリー史上最高の選手の1人だった。アルベロアの今後の活躍と素晴らしいキャリアを願っているよ」