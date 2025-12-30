フォーデンやヴィニシウスも…2025年で最も“市場価値を下げた選手”は？トップ10を英紙紹介

イギリス『デイリー・メール』は、2025年で「最も市場価値を下げた選手」を紹介している。

2025年も残り数日となる中、『デイリー・メール』は『Transfermarkt』の市場価値データを使用し、今年最も市場価値を下げた選手をランキング形式で紹介。最も市場価値を下げたのは、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）となったようだ。下げ幅は5200万ポンド（約110億円）に上り、現在6970万ポンド（約147億円）まで市場価値を落としている。今季はリーグ戦15試合で7ゴールと復調しているが、昨季は28試合で7ゴールにとどまったことが影響したようだ。

また、フォーデンに続いたのはロドリ（マンチェスター・シティ）に。昨年のバロンドールを受賞した同選手だが、膝靭帯の重傷を負うなど長期離脱を余儀なくされ、下げ幅は4790万ポンド（約101億円）。それでも、依然として6530万ポンド（約138億円）の市場価値を有している。

そして3位は、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）で下げ幅は4350万ポンド（約92億円）。2024年の「The Best FIFA」男子年間最優秀選手賞を受賞したブラジル代表FWだが、シャビ・アロンソ監督との確執や去就も話題になるなど2025年は厳しい1年となり、この1年間で大幅な下落となった。なお、4位以下にはバルセロナのガビ（3480万ポンド：約73億円）、レアル・マドリーのロドリゴ（3480万ポンド：約73億円）が続いている。

■2025年でも市場価値を下げた10選手（下げ幅）

1位 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）：5200万ポンド

2位 ロドリ（マンチェスター・シティ）：4790万ポンド

3位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）：4350万ポンド

4位 ガビ（バルセロナ）：3480万ポンド

5位 ロドリゴ（レアル・マドリー）：3480万ポンド

6位 マルティン・ウーデゴール（アーセナル）：3050万ポンド

7位 ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ）：2870万ポンド

8位 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）：2600万ポンド

9位 エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー）：2600万ポンド

10位 ロナルド・アラウホ（バルセロナ）：2600万ポンド