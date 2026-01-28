南野拓実欠くモナコ、ホームでユヴェントスとスコアレスドロー！揃ってCLプレーオフへ

現地時間28日、UEFAチャンピオンズリーグ（UCL）はリーグフェーズの最終節が行われ、南野拓実の所属するモナコはホームのスタッド・ルイ・ドゥにユヴェントスを迎えた。

勝てばノックアウトフェーズストレートインの8位以内に浮上できる可能性があるユヴェントスに対し、負ければプレーオフ圏外となり敗退する可能性があるモナコの一戦。立ち上がりから地力で上回るユヴェントスに対し、モナコが積極的な入りを見せる。

南野をはじめポグバやサリス、ダイアーといった主力を欠く中、ユヴェントスにボールを保持されながらも手堅い守備ブロックで跳ね返し、機を見た鋭いカウンターでユヴェントスゴールへと迫る。

14分、スルーパスに抜け出したバログンがカルルに競り勝ち、ブレーメルをかわしてゴール右へと流し込むが、これはカルルへのファールを取られてノーゴールとなった。

31分には高い位置でボールを奪い、ペナルティーエリア手前で受けてキープしたアクリウシェがオーバーラップしたヴァンデルソンとスイッチ。エリア内右に抜け出したヴァンデルソンが迷わず狙うと、強烈なシュートはGKペリンがゴール上へとはじき出した。

38分にもヴァンデルソンがミドルレンジから右足を振り抜き、強烈なシュートがユヴェントスゴールを強襲するが、ここも守護神ペリンが横っ飛びではじき出した。

なかなかチャンスが作れないユヴェントスは40分、カウンターからオペンダが単独で仕掛け、エリア内左からシュートを放つもゴール右へと外れる。

互いに無得点のまま迎えた後半、ユヴェントスはミレッティとコンセイソンに代えてユルディズとアジッチを投入。先制点を奪いたいものの、前半から枠内シュート0本の状況が続く。

73分にはコープマイネルスとカバルに代えてジェグロヴァとカンビアーゾを投入したユヴェントスに対し、モナコは77分にクリバリを下げてバンバを投入。ユヴェントスは83分にテュラムに代えてジョナサン・デイヴィッドを投入するが、決定機が作れず、ゴールが遠い。

攻守に渡って強度の高いプレーを続けるモナコも決め手に欠け、試合終盤に入っても膠着状態が続く。アディショナルタイムの4分間でもスコアは動かず、互いに勝ち点1を分け合う結果に終わった。

この結果、モナコとユヴェントスはそれぞれノックアウトフェーズプレーオフに回ることとなった。

■試合結果

モナコ 0-0 ユヴェントス