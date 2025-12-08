このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoガラタサライ
モナコvsガラタサライはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【12月10日】モナコvsガラタサライのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【南野拓実出場予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第6節、モナコ対ガラタサライの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。南野拓実の所属するモナコと、トルコのガラタサライが対戦する。

本記事では、モナコvsガラタサライのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsガラタサライの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のモナコvsガラタサライは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：モナコ vs ガラタサライ
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsガラタサライの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsガラタサライの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

モナコvsガラタサライ チーム情報

モナコ vs ガラタサライ 予想スタメン

モナコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGAL
1
ルーカス・フラデツキー
22
モハメド・サリス
2
ヴァンデルソン
4
ヨルダン・テゼ
12
カイオ・エンリケ
11
マグネス・アクリウシェ
6
デニス・ザカリア
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
18
南野拓実
15
ラミン・カマラ
9
フォラリン・バログン
1
ウグルカン・チャクル
6
ダビンソン・サンチェス
42
アブドゥルケリム・バルダクチ
88
カズムジャン・カラタシュ
7
ローランド・サライ
20
イルカイ・ギュンドアン
10
リロイ・サネ
34
ルーカス・トレイラ
8
ガブリエル・サラ
53
バリス・アルパー・イルマズ
9
マウロ・イカルディ

4-2-3-1

GALAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オカン・ブルク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
5/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

GAL
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 2 試合

GAL

1

Win

0

引分け

1

Win

6

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

0