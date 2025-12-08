2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。南野拓実の所属するモナコと、トルコのガラタサライが対戦する。

本記事では、モナコvsガラタサライのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsガラタサライの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のモナコvsガラタサライは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節

日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：モナコ vs ガラタサライ

会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsガラタサライの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsガラタサライの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

モナコvsガラタサライ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

ASM 直近の 2 試合 GAL 1 Win 0 引分け 1 Win モナコ 4 - 2 ガラタサライ

ガラタサライ 3 - 2 モナコ 6 得点 5 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 2/2

