MMA 2025のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

世界最大級のK-POP授賞式「The 17th Melon Music Awards(MMA2025)」が、12月20日(土)に行われる。

本記事では、MMA2025のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MMA2025のテレビ放送・ネット配信予定

G-DRAGON、JENNIE、EXO、RIIZE、IVE、aespa、BOYNEXTDOORら豪華アーティストが集結する予定のMMA2025は、2025年12月20日(土)に高尺スカイドーム(韓国・ソウル)で開催。当日は、レッドカーペットが16:00、授賞式が17:00に開始予定だ。

中継は、ネット『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信を予定。ライブ配信は2025年12月20日(土)16:00～ライブ終了まで実施予定だ。また、見逃し配信も生配信終了後準備でき次第～2026年2月5日(木)23:59まで実施される。

また、『U-NEXT』では投票企画「Japan Favorite Artist by U-NEXT」も実施。ユーザーによる投票(MMA2025のルールに準拠)を含む総合的な審査を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティスト「Japan Favorite Artist by U-NEXT」が選出され、受賞アーティストが12月20日(土)の公演内で発表される。投票は、U-NEXTのアカウント登録のみの方(月額プラン契約無し)が1日1票、「U-NEXT月額プラン会員」と「Rakuten最強U-NEXT」および「U-NEXT MOBILE」契約者が1日3票まで可能だ。投票期間は12月5日(金)12:00～12月19日(金)23:59となっている。

イベント タイムスケジュール 放送・配信 The 17th Melon Music Awards 2025/12/20(土)

16:00～ レッドカーペット

17:00～ 授賞式 U-NEXT独占

※すべて日本時間。

※ライブ・見逃し配信では字幕・吹替はなし。

※開催・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはU-NEXT公式サイトからご確認ください。

MMA2025のおすすめ視聴方法

U-NEXT

MMA2025はネット『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信を実施。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中はMMA2025を含む見放題対象作品を視聴することができる。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。