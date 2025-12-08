ベッカムがMLSで史上初の偉業を達成！ オーナー、選手としてカップ制覇「キャリア最高の瞬間の一つ」

インテル・マイアミの共同オーナーであるデイヴィッド・ベッカム氏は、土曜日のMLSカップ優勝後、選手としてもオーナーとしてもMLSカップを制覇した史上初の人物となり、キャリアにおける「最高の瞬間」の一つだったと喜びを語った。

インテル・マイアミは6日、バンクーバー・ホワイトキャップスを3-1で破り、クラブ史上初のMLSカップを獲得した。チームのエースでもあるリオネル・メッシは、この試合で2アシストを記録し、勝利に大きく貢献した。

ベッカム氏は、現役時代に2011年と2012年にLAギャラクシーでMLSカップを制しており、今回インテル・マイアミのオーナーとして再び頂点に立ったことで歴史に名を刻んだ。『The Athletic』に対し、ベッカム氏は感無量の様子でコメントした。

「選手として優勝し、今やオーナーとして優勝したことは、私のキャリアで最高の瞬間の一つに違いない」

続けてベッカム氏は、今回の優勝はMLSへのコミットメントが実を結んだと強調した。

「一つは明らかに私がLAに行ったことだったが、次は私がチームを所有し、アメリカとMLSへの約束は最高の選手を連れてくることだった。そして我々は最高の選手を連れてきて、今夜成功を収めた。今夜は私が決して忘れない夜の一つだ」

最後にベッカム氏は、約20年前に初めてMLSに来たときから、サッカーがアメリカで持つ可能性を信じていたと振り返っている。

「私は常にコミッショナーに約束していた。私のコミットメントはギャラクシーだけでなく、この国でこのスポーツをより強くし、改善することだとね。今夜、我々のスタジアムでMLSの最後の試合をプレーし、MLSカップを勝ち取ることができたこと。これ以上の筋書きはなかった」