MLSカップ優勝に導いたメッシが史上初の快挙達成！2年連続MVP受賞&得点王を獲得

インテル・マイアミのキャプテンを務めるリオネル・メッシは9日、2025年のMLS最優秀選手賞（MVP）に選出された。

2023年夏にインテル・マイアミに加入して以来、メッシはクラブを短期間で躍進させてきた。2023年にリーグズカップ優勝を果たし、翌年にはサポーターズ・シールドの獲得と1シーズン最多勝ち点記録樹立に貢献した。

今季はインテル・マイアミのキャプテンとして28試合で29ゴールを挙げ、2025年のゴールデンブーツ（得点王）を獲得。さらに19アシストも記録し、チームをイースタン・カンファレンス3位に導いた。プレーオフではさらに6ゴールと9アシストを追加し、インテル・マイアミは12月6日にクラブ史上初のMLSカップ優勝を果たした。

MVP投票はメディア、選手、クラブによって行われましたが、メッシはファイナリストのアンデルス・ドライヤー、デニス・ブアンガ、エバンダー、サム・サリッジらを抑え、総投票の70.43%を獲得してMVPに選出された。

メッシは1997年と2003年に受賞したプレドラグ・ラドサヴリェヴィッチに次いで、この賞を2度受賞した史上2人目の選手という快挙を達成。また、リーグ史上初めて2年連続でこの栄誉を獲得した選手となり、歴史にその名を刻んでいる。