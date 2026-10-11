MLBリーグ優勝決定シリーズの試合日程・対戦カード・テレビ放送予定

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MLBポストシーズンはいよいよリーグ優勝決定シリーズ(LCS)へ突入し、ア・リーグ、ナ・リーグそれぞれでワールドシリーズ進出を懸けた戦いが行われる。

本記事では、MLBリーグ優勝決定シリーズの対戦カードの試合日程、対戦カード、テレビ放送予定について紹介する。

2026年MLBリーグ優勝決定シリーズの対戦カード

2026年のMLBリーグ優勝決定シリーズ(LCS)は、ア・リーグ、ナ・リーグともに7戦4勝制で行われる。

ナ・リーグではミルウォーキー・ブルワーズとロサンゼルス・ドジャースが対戦。ア・リーグではタンパベイ・レイズが、クリーブランド・ガーディアンズ対シカゴ・ホワイトソックスの地区シリーズ第5戦勝者と対戦する。

ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)

項目 内容 対戦カード ミルウォーキー・ブルワーズ vs ロサンゼルス・ドジャース シード ブルワーズ：第1シード、ドジャース：第2シード 試合方式 7戦4勝制 ドジャース所属の主な日本人選手 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希

アメリカン・リーグ優勝決定シリーズ(ALCS)

項目 内容 対戦カード タンパベイ・レイズ vs ガーディアンズ／ホワイトソックスの勝者 レイズ 第1シード 地区シリーズ クリーブランド・ガーディアンズ(第2シード) vs シカゴ・ホワイトソックス(第6シード) ホワイトソックス所属 村上宗隆 試合方式 7戦4勝制

2026年MLBリーグ優勝決定シリーズの日程

ナ・リーグ優勝決定シリーズの日程

ナ・リーグ優勝決定シリーズは、10月12日(月・祝)にミルウォーキーで開幕する。

第1戦、第2戦はミルウォーキー、第3戦から第5戦まではロサンゼルス、第6戦、第7戦は再びミルウォーキーで行われる。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月12日(月・祝) 9:00 ミルウォーキー 第2戦 10月13日(火) 6:00 ミルウォーキー 第3戦 10月15日(木) 9:00 ロサンゼルス 第4戦 10月16日(金) 10:00 ロサンゼルス 第5戦※ 10月17日(土) 10:00 ロサンゼルス 第6戦※ 10月19日(月) 9:00 ミルウォーキー 第7戦※ 10月20日(火) 9:00 ミルウォーキー

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

ア・リーグ優勝決定シリーズの日程

ア・リーグ優勝決定シリーズは、10月13日(火)にタンパベイで開幕する。

レイズの対戦相手は、クリーブランド・ガーディアンズ対シカゴ・ホワイトソックスの地区シリーズ第5戦の勝者となる。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月13日(火) 9:00 タンパベイ 第2戦 10月14日(水) 9:00 タンパベイ 第3戦 10月16日(金) 7:00 クリーブランドまたはシカゴ 第4戦 10月17日(土) 7:00 クリーブランドまたはシカゴ 第5戦※ 10月18日(日) 9:00 クリーブランドまたはシカゴ 第6戦※ 10月20日(火) 6:00 タンパベイ 第7戦※ 10月21日(水) 9:00 タンパベイ

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

MLBリーグ優勝決定シリーズのテレビ放送予定

2026年MLBリーグ優勝決定シリーズは、NHK総合、NHK BS、BSP4K、J SPORTSで生中継される。

ナ・リーグ優勝決定シリーズのドジャース戦は、NHK総合またはNHK BSを中心に放送。J SPORTSでも各試合の生中継が予定されている。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ｜ドジャース vs ブルワーズ

試合 日程・開始時間 NHK J SPORTS 第1戦 10月12日(月・祝) 9:00 NHK総合 8:15～／BSP4K 8:15～ 8:55～ 生中継 第2戦 10月13日(火) 6:00 NHK BS 5:55～ ※途中BS102ch切り替えあり 5:55～ 生中継 第3戦 10月15日(木) 9:00 NHK BS 9:00～ 8:55～ 生中継 第4戦 10月16日(金) 10:00 NHK BS 10:00～ 9:55～ 生中継 第5戦※ 10月17日(土) 10:00 未定 8:00～ 生中継予定 第6戦※ 10月19日(月) 9:00 未定 8:00～ 生中継予定 第7戦※ 10月20日(火) 9:00 未定 生中継予定

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

第1戦はNHK総合とBSP4Kで生中継。NHK総合では延長時に総合サブチャンネルで放送が継続される予定となっている。

第2戦は山本由伸の先発が予定されており、NHK BSとJ SPORTSで生中継される。

ア・リーグ優勝決定シリーズ

ア・リーグ優勝決定シリーズは、タンパベイ・レイズと、ガーディアンズ対ホワイトソックスの勝者が対戦する。

試合 日程・開始時間 NHK J SPORTS 第1戦 10月13日(火) 9:00 NHK BS 9:00～ 8:55～ 生中継 第2戦 10月14日(水) 9:00 NHK BS 9:00～ 8:55～ 生中継 第3戦 10月16日(金) 7:00 NHK BS／BS102ch 6:55～ 生中継 第4戦 10月17日(土) 未定 5:00～ 生中継予定 第5戦※ 10月18日(日) 未定 8:00～ 生中継予定 第6戦※ 10月20日(火) 未定 5:00～ 生中継予定 第7戦※ 10月21日(水) 未定 生中継予定

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

なお、ナ・リーグ優勝決定シリーズの勝ち上がり状況によって、ア・リーグ側の試合開始時間や放送時間が変更される場合がある。

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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ワールドシリーズ全試合をライブ配信 J SPORTS 衛星放送 【ワイルドカードシリーズ】

1日最大2試合を生中継 【地区シリーズ】

1日最大2試合を生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 【ワールドシリーズ】

全試合を録画中継 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 【ワイルドカードシリーズ】

注目試合を生中継 【地区シリーズ】

週末のドジャース戦を最大2試合生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

週末のドジャース戦を最大2試合生中継 【ワールドシリーズ】

ドジャース戦を全試合生中継 NHK BS 衛星放送 【ワイルドカードシリーズ】

1日最大2試合を生中継 【地区シリーズ】

NHK総合の中継試合を除き1日最大2試合を生中継 【リーグ優勝決定シリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

【一覧】MLBポストシーズン2026の出場チーム

MLBポストシーズン2026には、アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6球団、合計12球団が出場する。

各リーグの上位2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場。その他の8球団はワイルドカードシリーズからポストシーズンを戦う。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属しているロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズからポストシーズンに出場。

チーム名 出場開始ラウンド 出場資格 タンパベイ・レイズ ディビジョンシリーズ ア・リーグ東地区優勝 クリーブランド・ガーディアンズ ディビジョンシリーズ ア・リーグ中地区優勝 ヒューストン・アストロズ ワイルドカードシリーズ ア・リーグ西地区優勝 ニューヨーク・ヤンキース ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード1位 ボストン・レッドソックス ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード2位 シカゴ・ホワイトソックス ワイルドカードシリーズ ア・リーグ ワイルドカード3位 ミルウォーキー・ブルワーズ ディビジョンシリーズ ナ・リーグ中地区優勝 ロサンゼルス・ドジャース ディビジョンシリーズ ナ・リーグ西地区優勝 アトランタ・ブレーブス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ東地区優勝 サンディエゴ・パドレス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード1位 シカゴ・カブス ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード2位 フィラデルフィア・フィリーズ ワイルドカードシリーズ ナ・リーグ ワイルドカード3位

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