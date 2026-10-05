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MLBポストシーズンに、大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースが出場している

本記事では、MLBポストシーズンにおける大谷翔平の投手登板の有無、次回の試合スケジュールを紹介する。

ドジャース大谷翔平のポストシーズン投手登板予定は？

大谷翔平は2026シーズン、投手として14試合に先発して8勝2敗、防御率1.79を記録。しかし、左ヒザや右上腕の状態により7月3日を最後に投手起用されておらず。その後は投手復帰に向けた調整も行っていたが、投手としての2026シーズンを終えることが9月に決定した。

このため、ポストシーズンでも投手登板は行われず、指名打者(DH)に専念しての起用となる。

次回登板予定

投手登板予定：なし

ポストシーズン起用：指名打者(DH)

ドジャースの次戦：10/7(水)7:00 地区シリーズ第3戦 vsブレーブス

ドジャースのMLBポストシーズン2026日程・中継局一覧

ドジャースは地区シリーズからMLBポストシーズンに出場する。

なお、MLBポストシーズンはネットがAmazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でライブ配信を予定。テレビ放送は地上波『NHK総合』および『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』、『J SPORTS』で実施予定となっている。

ドジャース戦の日程および対戦カード、中継予定は以下の通り。

※すべて日本時間。

※4戦目・5戦目はどちらかのチームが3勝していない場合のみ開催。

※各試合の放送・配信局は試合の実施決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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