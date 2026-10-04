MLBポストシーズンのルール・仕組み・レギュレーションまとめ

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2026年シーズンのメジャーリーグ・ベースボール（MLB）は、レギュラーシーズン全日程が終了してポストシーズンに突入。年間王者を決めrワールドシリーズ進出を目標に12チームがポストシーズンをスタートさせた。

本記事では、MLBポストシーズンのルールや仕組み、レギュレーションを紹介する。

MLBポストシーズン｜仕組み・レギュレーション

MLBポストシーズンには、アメリカンリーグから6チーム、ナショナルリーグから6チームの合計12チームが出場。各リーグの東地区、中地区、西地区1位チームと、各地区1位チームを除く勝率上位3チーム（ワイルドカード）がポストシリーズに出場する。

MLBポストシーズンは、ワイルドカードシリーズ、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズ、ワールドシリーズの4シリーズが開催される。

■ワイルドカード

ワイルドカードには、各リーグの地区優勝チームのうち成績最も勝率の低いチーム（第3シード）と、ワイルドカード3チーム（第4～6シード）が出場。第3シードvs第6シード、第4シードvs第5シードが対戦し、勝利チームが地区シリーズに進む。

試合は最大3試合が組まれており、いずれも上位シードの本拠地で開催。先に2勝したチームが地区シリーズに進出する。

■地区シリーズ

地区シリーズには、各リーグの第1、第2シードのチームに加え、ワイルドカードを制した2チームが進出。第1シードvs第4シード/第5シードの勝者、第2シードvs第3シード/第6シードの勝者が対戦する。

試合は最大5試合予定されており、上位シードの本拠地で第1、2、5戦、下位シードの本拠地で第3、4戦が開催される。先に3勝したチームがリーグ優勝決定シリーズに進出する。

■リーグ優勝決定シリーズ

リーグ優勝決定シリーズは、各リーグの地区シリーズを突破した2チームが対戦する。

試合は最大7試合実施され、上位シードの本拠地で第1、2、6、7戦、下位シードの本拠地で3、4、5戦が開催される。先に4勝したチームが年間王者を決めるワールドシリーズに進出する。

■ワールドシリーズ

ワールドシリーズには、各リーグの優勝チームが出場して、勝者が年間王者に輝く。

試合は最大7試合が行なわれ、上位シードの本拠地で第1、2、6、7戦、下位シードの本拠地で3、4、5戦が開催される。先に4勝したチームがその年のMLBチャンピオンとなる。

MLBポストシーズン｜ルール

基本的な試合ルールはレギュラーシーズンと同様だが、一部にポストシーズン独自の規定が設けられている。

延長戦において、レギュラーシーズンで採用されているタイブレーク方式（延長10回以降を無死二塁から始める）は採用されない。ポストシーズンでは9回までと同様に走者なしから延長イニングを開始する。また、延長戦は決着がつくまで継続される。

また、監督によるリプレーチャレンジはレギュラーシーズンの1回に対し、ポストシーズンでは各試合2回認められている。

2026年からMLBで導入されたABS（自動ボール・ストライク）チャレンジシステムについてはポストシーズンでも適用。各チーム2回のチャレンジを持ち、判定が覆ればチャレンジ権は失われない。延長イニング開始時にチャレンジ権が残っていない場合は、追加で1回が与えられる。

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス

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10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス

10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

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全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦

10/5(月)8:55 第2戦

10/7(水)6:55 第3戦 【ブルワーズ vs パドレス】

10/5(月)4:55 第2戦

10/7(水)10:25 第3戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦

10/6(火)8:55 第2戦 【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】

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10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス

10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ

10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース

10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ

10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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