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20260926 shohei ohtani(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

NHKのロサンゼルス・ドジャース中継予定は？MLBポストシーズン2026で放送する試合はいつ？

【大谷翔平 出場予定】ロサンゼルス・ドジャースのMLBポストシーズン2026はNHKで中継される？放送日時や対象試合、視聴方法を紹介。

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ロサンゼルス・ドジャースが、ディビジョン(地区)シリーズからMLBポストシーズンに出場している。

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本記事では、ドジャース戦のNHK中継予定や対象試合、その他の視聴方法を紹介する。

NHKのドジャース中継予定は？

MLBポストシーズン2026にて、『NHK』は注目試合を地上波『NHK 総合』や衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』で生中継を行う。

具体的には、ディビジョンシリーズ・リーグチャンピオンシップ(リーグ優勝決定)シリーズは『NHK 総合』が週末のドジャース戦をシリーズを通して最大2試合まで生中継。『NHK BS』は『NHK 総合』で中継される試合を除き、1日最大2試合を生中継する。

また、ワールドシリーズはドジャース戦となった場合、『NHK 総合』が全試合生中継。ドジャースが勝ち進まなかった場合、『NHK BS』が全試合生中継を行う。

NHKのMLBポストシーズン生中継予定

シリーズ

NHK総合
(地上波)

NHK BS
(衛星放送)

ワイルドカードシリーズ

注目試合

1日最大2試合

地区シリーズ

週末のドジャース戦を最大2試合

NHK 総合の放送試合を除き、1日1～2試合

リーグ優勝決定シリーズ

週末のドジャース戦を最大2試合

NHK 総合の放送試合を除き、全試合

ワールドシリーズ

ドジャース戦を全試合

NHK 総合の放送試合を除き、全試合

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NHKのドジャース放送試合はいつ？

『NHK』が発表しているドジャース戦の中継スケジュールは以下の通り。

開始日時

ラウンド

対戦カード

NHK放送予定

2026/10/4(日)
5:00

ディビジョンシリーズ
第1戦

ドジャース vs ブレーブス

4:40- NHK BS

2026/10/5(月)
9:00

ディビジョンシリーズ
第2戦

ドジャース vs ブレーブス

9:00- NHK BS

2026/10/7(水)
7:00

ディビジョンシリーズ
第3戦

ブレーブス vs ドジャース

6:55- BS102ch
8:00- NHK BS

2026/10/8(木)
7:00

ディビジョンシリーズ
第4戦 ※

ブレーブス vs ドジャース

未発表

2026/10/10(土)
9:00

ディビジョンシリーズ
第5戦 ※

ドジャース vs ブレーブス

未発表

※すべて日本時間。
※第4戦・第5戦は必要な場合のみ開催。

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ドジャース全試合が確実に見られる中継局は？

MLBポストシーズン2026は、『NHK』以外にもAmazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

このうち、『SPOTV NOW』『MLB.tv』『Lemino(SPOTVパック)』は全試合をライブ配信するため、ドジャースの試合も確実にすべて視聴可能だ。なお、『MLB.tv』はAmazonプライムビデオ経由であれば7日間無料体験を利用して視聴することも可能だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

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ネット

全試合をライブ配信

SPOTVチャンネル(Amazon)
[30日間無料体験あり]

ネット

ポストシーズン1日1試合をライブ配信
ワールドシリーズ全試合をライブ配信

J SPORTS

衛星放送

【ワイルドカードシリーズ】
1日最大2試合を生中継

【地区シリーズ】
1日最大2試合を生中継

【リーグ優勝決定シリーズ】
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継

【ワールドシリーズ】
全試合を録画中継

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

【ワイルドカードシリーズ】
注目試合を生中継

【地区シリーズ】
週末のドジャース戦を最大2試合生中継

【リーグ優勝決定シリーズ】
週末のドジャース戦を最大2試合生中継

【ワールドシリーズ】
ドジャース戦を全試合生中継

NHK BS

衛星放送

【ワイルドカードシリーズ】
1日最大2試合を生中継

【地区シリーズ】
NHK総合の中継試合を除き1日最大2試合を生中継

【リーグ優勝決定シリーズ】
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継

【ワールドシリーズ】
NHK総合の中継試合以外を全試合生中継

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。
※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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