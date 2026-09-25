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2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎える。

本記事では、MLBポストシーズン2026の出場チームや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBポストシーズン2026の出場チーム

MLBポストシーズンには、アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6球団、合計12球団が出場する。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースもポストシーズン進出を決めている。

進出条件は、各リーグの地区優勝3球団とワイルドカード3球団。各リーグの上位2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場する。

【ア・リーグ】

条件 チーム 東地区優勝 未定 中地区優勝 未定 西地区優勝 未定 ワイルドカード ボストン・レッドソックス ワイルドカード 未定 ワイルドカード 未定

※タンパベイ・レイズ、ニューヨーク・ヤンキースはポストシーズン進出決定も地区優勝・ワイルドカードの条件は未確定。

【ナ・リーグ】

条件 チーム 東地区優勝 アトランタ・ブレーブス 中地区優勝 ミルウォーキー・ブルワーズ 西地区優勝 ロサンゼルス・ドジャース ワイルドカード 未定 ワイルドカード 未定 ワイルドカード 未定

※2026年9月23日時点。

MLBポストシーズン2026の試合日程

MLBポストシーズン2026は、日本時間9月30日(水)にワイルドカードシリーズが開幕する。

その後、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを経て、10月24日(土)からワールドシリーズが開催される。

ラウンド 日本時間 試合方式 ワイルドカードシリーズ 9/30(水)～10/2(金) 3試合制・2勝先取 ディビジョン(地区)シリーズ 10/4(日)～10/11(日) 5試合制・3勝先取 リーグチャンピオンシップシリーズ 10/12(月)～10/21(水) 7試合制・4勝先取 ワールドシリーズ 10/24(土)～11/1(日) 7試合制・4勝先取

※すべて日本時間。

※各シリーズの試合は先取数が満たされた時点で終了。

※対戦カード・試合開始時間は決定後に追記。

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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