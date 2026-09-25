2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕を迎える。
本記事では、MLBポストシーズン2026の出場チームや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
MLBポストシーズン2026の出場チーム
MLBポストシーズンには、アメリカン・リーグとナショナル・リーグからそれぞれ6球団、合計12球団が出場する。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースもポストシーズン進出を決めている。
進出条件は、各リーグの地区優勝3球団とワイルドカード3球団。各リーグの上位2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場する。
【ア・リーグ】
条件
チーム
東地区優勝
未定
中地区優勝
未定
西地区優勝
未定
ワイルドカード
ボストン・レッドソックス
ワイルドカード
未定
ワイルドカード
未定
※タンパベイ・レイズ、ニューヨーク・ヤンキースはポストシーズン進出決定も地区優勝・ワイルドカードの条件は未確定。
【ナ・リーグ】
条件
チーム
東地区優勝
アトランタ・ブレーブス
中地区優勝
ミルウォーキー・ブルワーズ
西地区優勝
ロサンゼルス・ドジャース
ワイルドカード
未定
ワイルドカード
未定
ワイルドカード
未定
※2026年9月23日時点。
MLBポストシーズン2026の試合日程
MLBポストシーズン2026は、日本時間9月30日(水)にワイルドカードシリーズが開幕する。
その後、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを経て、10月24日(土)からワールドシリーズが開催される。
ラウンド
日本時間
試合方式
ワイルドカードシリーズ
9/30(水)～10/2(金)
3試合制・2勝先取
ディビジョン(地区)シリーズ
10/4(日)～10/11(日)
5試合制・3勝先取
リーグチャンピオンシップシリーズ
10/12(月)～10/21(水)
7試合制・4勝先取
ワールドシリーズ
10/24(土)～11/1(日)
7試合制・4勝先取
※すべて日本時間。
※各シリーズの試合は先取数が満たされた時点で終了。
※対戦カード・試合開始時間は決定後に追記。
MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定
MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。
『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。
チャンネル
形態
ポストシーズン中継
SPOTVチャンネル(Amazon)
ネット
試合開催日に毎日1試合
ネット
全試合をライブ配信
MLB.tv(Amazon)
ネット
全試合をライブ配信
テレビ(衛星)
注目試合を生中継
NHK
テレビ(地上波・衛星)
注目試合を放送予定
Lemino(SPOTVパック)
ネット
全試合をライブ配信
※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。
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