トーナメント表｜MLBポストシーズン2026

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2026年のMLBポストシーズンは、日本時間9月30日(水)に開幕し、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで約1カ月にわたって行われる。

本記事では、MLBプレーオフ2026のトーナメント表(ブラケット)をはじめ、各シリーズの対戦カード、日程(日本時間)、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

2026年MLBポストシーズンはいつ？日程・開催期間

2026年のMLBポストシーズンは、日本時間9月30日(水)に開幕する。

ワイルドカードシリーズからスタートし、ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)、リーグ優勝決定シリーズを経て、ワールドシリーズまで約1カ月にわたって開催される。

ワールドシリーズは10月24日(土)に開幕し、最長で11月1日(日)まで行われる予定だ。

ラウンド 日程 方式 ワイルドカードシリーズ 9月30日(水)～10月2日(金) 3戦2勝制 ディビジョンシリーズ(地区シリーズ) 10月4日(日)～10月11日(日) 5戦3勝制 リーグ優勝決定シリーズ 10月12日(月)～10月21日(水) 7戦4勝制 ワールドシリーズ 10月24日(土)～11月1日(日) 7戦4勝制

2026年MLBポストシーズンのトーナメント表

2026年MLBポストシーズンの出場チーム・シード順位

2026年のMLBポストシーズンには、アメリカン・リーグ(AL)とナショナル・リーグ(NL)からそれぞれ6球団、計12球団が出場する。

各リーグでは、地区優勝3球団とワイルドカード3球団がプレーオフに進出。第1シードと第2シードはワイルドカードシリーズが免除され、ディビジョンシリーズから登場する。

アメリカン・リーグ(AL)

シード チーム 出場枠 第1シード タンパベイ・レイズ 東地区1位／地区シリーズから登場 第2シード クリーブランド・ガーディアンズ 中地区1位／地区シリーズから登場 第3シード ヒューストン・アストロズ 西地区1位 第4シード ニューヨーク・ヤンキース ワイルドカード1位 第5シード ボストン・レッドソックス ワイルドカード2位 第6シード シカゴ・ホワイトソックス ワイルドカード3位

ナショナル・リーグ(NL)

シード チーム 出場枠 第1シード ミルウォーキー・ブルワーズ 中地区1位／地区シリーズから登場 第2シード ロサンゼルス・ドジャース 西地区1位／地区シリーズから登場 第3シード アトランタ・ブレーブス 東地区1位 第4シード サンディエゴ・パドレス ワイルドカード1位 第5シード シカゴ・カブス ワイルドカード2位 第6シード フィラデルフィア・フィリーズ ワイルドカード3位

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。





チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 9/30(水)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/1(木)6:00 ホワイトソックスvsアストロズ

10/2(金)～ 未発表 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【アストロズ vs ホワイトソックス】

9/30(水)5:50 第1戦

10/1(木)5:50 第2戦

10/2(金)5:50 第3戦 【パドレス vs カブス】

9/30(水)10:50 第1戦

10/1(木)10:50 第2戦

10/2(金)10:50 第3戦 MLB.tv(Amazon)

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※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

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