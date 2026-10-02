ドジャース戦の地上波NHK中継・Amazon配信・無料視聴はある？

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2026年のMLBポストシーズンが日本時間9月30日(水)に開幕。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ第2シードとしてディビジョンシリーズから出場する。

本記事では、ドジャース戦のNHK地上波中継予定やAmazonプライムビデオでの配信、無料で視聴する方法を紹介する。

ドジャースのポストシーズン試合日程・対戦カードは？

ロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ西地区を制し、ナ・リーグ第2シードとして2026年のMLBポストシーズンに進出した。ワイルドカードシリーズは免除され、ディビジョンシリーズから登場する。

ディビジョンシリーズの対戦相手は、フィラデルフィア・フィリーズとのワイルドカードシリーズを制したアトランタ・ブレーブスとなる。

ドジャースは上位シードのため、5戦3勝制で行われるディビジョンシリーズでは第1戦、第2戦、第5戦(実施される場合)を本拠地ドジャー・スタジアムで戦う予定となっている。

試合 日程(日本時間) 対戦カード 開催地 第1戦 10月4日(日)5:00 ドジャースvsブレーブス ドジャー・スタジアム 第2戦 10月5日(月)9:00 ドジャースvsブレーブス ドジャー・スタジアム 第3戦 10月7日(水)7:00 ブレーブス vsドジャース トゥルイスト・パーク 第4戦 ※ 10月8日(木)7:00 ブレーブス vs ドジャース トゥルイスト・パーク 第5戦 ※ 10月10日(土)9:00 ドジャース vs ブレーブス ドジャー・スタジアム

※第4戦・第5戦は、シリーズの勝敗状況により開催されない場合あり

ドジャース戦はNHK地上波で中継される？

2026年MLBポストシーズンのディビジョンシリーズでは、NHK総合が週末に行われるドジャース戦を最大2試合、生中継する予定だ。

また、NHK BSではNHK総合で放送される試合を除き、1日1～2試合を生中継する予定となっている。ドジャース戦の個別の放送カードや放送開始時刻は、決まり次第確認したい。

なお、NHK総合で中継される試合は、NHK BSプレミアム4Kでも同時放送される場合がある。

放送チャンネル ドジャース戦の放送予定 NHK総合・総合サブ（地上波） ポストシーズンのドジャース戦は未定 NHK BS（衛星放送） 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス NHK BSプレミアム4K（衛星放送） ポストシーズンのドジャース戦は未定

ドジャース戦はAmazonプライムビデオで配信される？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオの『SPOTVチャンネル(30日間無料体験あり)』でライブ配信を行っている。

『SPOTVチャンネル』はAmazonプライム会員であれば追加料金なく視聴可能だが、配信対象試合はポストシーズンの厳選試合のみ。ワールドシリーズは全試合中継予定となっている。

『SPOTVチャンネル』については、ディビジョンシリーズの配信対象は厳選試合のため、ドジャース戦が配信されるかどうかは試合ごとの発表を確認する必要がある。配信対象カードの発表は、対戦カードおよび試合の実施が決定した後に行われる。

チャンネル 対象試合 月額 無料体験 SPOTVチャンネル ポストシーズン：厳選試合

ワールドシリーズ：全試合 600円(税込)

[Amazonプライム会員料金] 30日間

MLBポストシーズン2026の無料中継はある？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

このうち、Amazonプライムビデオ経由であれば、『SPOTVチャンネル』は30日間、『MLB.tv』は7日間の無料体験を利用することが可能だ。『NHK』についても受信料さえ支払っていれば誰でも視聴することができる。※中継試合は10月2日現在

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ディビジョンシリーズ】

未発表 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 パドレスvsブルワーズ10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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